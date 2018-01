Berlin-Neukölln Mann am S-Bahnhof Neukölln in die Gleise gestoßen

Berlin. Am Neujahrsmorgen hat ein 23-Jähriger einen Unbekannten am S-Bahnhof Neukölln in die Gleise gestoßen. Zwei Männer überwältigten den Täter und übergaben ihn an die Polizei.

Erst kurz zuvor war eine S-Bahn abgefahren. Zeugen gaben an, dass der 23-Jährige den Mann nach dem Stoß daran hinderte, wieder auf den Bahnsteig zu klettern. Zwei Fahrgäste im Alter von 36 und 37 Jahren beobachteten das und griffen ein. Dabei kam es zu einer Schlägerei mit dem Täter, bei der auch Glasflaschen zum Einsatz kamen. Es gelang den beiden Männern jedoch den Angreifer zu Boden zu bringen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Das Angriffsopfer entfernte sich währenddessen unerkannt aus dem Gleisbereich. Alle drei Beteiligten klagten über Schmerzen, lehnten eine medizinische Versorgung jedoch zunächst ab.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung ein und ist im Rahmen der weiteren Ermittlungen auf der Suche nach dem Mann, der auf die Gleise gestoßen wurde.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten den 23 Jahre alten Berliner wieder auf freien Fuß.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identität des unbekannten Angriffsopfers geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030/2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800/6 888000) genutzt werden.

( BM )