Kinder schießen von Balkon - Polizei durchsucht Wohnung

Berlin. Polizisten haben am Neujahrsabend eine Wohnung in Neukölln durchsucht, nachdem dort Kinder vom Balkon geschossen hatten. Ein Zeuge hatte in den Nachmittagsstunden bei der Polizei angezeigt, dass er gegen 14.30 Uhr beobachtet habe, wie zwei Kinder auf einem Balkon einer Wohnung an der Wildenbruchstraße mit einer Pistole herumfummelten und damit mehrfach in die Luft schossen. Ein Richter ordnete telefonisch die Durchsuchung der Wohnung an.

Als die Beamten eintrafen, öffnete ihnen die 34 Jahre alte Mieterin. In der Wohnung befanden sich außerdem die beiden 12 und 13 Jahre alten Söhne der Frau. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten fünf Schreckschusswaffen, mehrere hundert Patronen Schreckschussmunition und neun illegale Böller. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt und Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetzt eingeleitet.

Mehr zum Thema:

Jugendliche schießen mit Schreckschusswaffe auf Polizeiwagen

( BM )