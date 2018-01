U-Bahn überfährt zwei Menschen, Frau stirbt

Ein Zug der Linie U5 hat zwei Menschen am U-Bahnhof Weberwiese in Friedrichshain erfasst. Eine Frau starb.

Berlin. Am U-Bahnhof Weberwiese in Berlin-Friedrichshain sind in der Nacht zu Dienstag gegen 23.45 Uhr eine Frau und ein Mann von einer U-Bahn erfasst worden. Eine der beiden Personen starb, die andere wurde schwer verletzt, wie eine Sprecherin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Dienstagmorgen sagte.

Die Hintergründe des Unfalls waren zunächst unklar, die Polizei ermittelt. "Die Polizei geht derzeit von einem suizidalen Hintergrund aus", sagte eine Polizeisprecherin am Morgen der Berliner Morgenpost. Es gebe keine Hinweise darauf, dass die beiden geschubst wurden oder auf sonstige Fremdeinwirkungen.

Die U-Bahnlinie 5 wurde zeitweise unterbrochen.

Anmerkung der Redaktion: Aufgrund der hohen Nachahmerquote berichten wir in der Regel nicht über das Thema Suizid, außer es erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie selbst unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leiden oder Sie jemanden kennen, der daran leidet, können Sie sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie erreichen sie telefonisch unter 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.

