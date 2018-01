In Potsdam ist ein einjähriger Junge aus einem Wohnungsfenster geklettert und abgestürzt.

Unfall in Potsdam

Unfall in Potsdam Einjähriges Kind stürzt aus Fenster

Potsdam. Ein einjähriges Kind ist in Potsdam-Babelberg aus dem geöffneten Fenster einer Wohnung im Hochparterre gestürzt und verletzt worden. Der Junge musste in die Notaufnahme gebracht werden, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.

Der Einjährige sei aber ansprechbar gewesen. Am Sonntagnachmittag war das Kleinkind unbeobachtet über ein Bett auf den Fenstersims im Schlafzimmer geklettert. Die Mutter hatte in der Küche das Essen zubereitet. Die Polizei prüft, ob Aufsichts- und Fürsorgepflicht verletzt wurden.

( dpa )