Feuer in Gesundbrunnen: Einsatzkräfte entdecken tote Person

An der Soldiner Straße brannte es am Vormittag in einer Wohnung. Einsatzkräfte fanden eine leblose Person.

Berlin. Die Feuerwehr ist am Sonntag um 10.54 Uhr in die Soldiner Straße in Gesundbrunnen alarmiert worden. Dort brannte es in einer Wohnung im vierten Stock eines fünfgeschossigen Wohnhauses.

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte eine leblose Person. Ein Notarzt konnte nur noch deren Tod feststellen. Das Geschlecht der Person ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. 25 Feuerwehrmänner waren bei dem Brand im Einsatz und konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

( BM )