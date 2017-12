Mann schießt Nachbarn mit Luftdruckgewehr in den Hintern

Der 27-Jährige klingelt am frühen Morgen an der Haustür. Als der Mieter öffnete, feuerte er mehrere Schüsse ab.

Berlin. In der Gothaer Straße in Hellersdorf ist am frühen Sonntagmorgen ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Gegen 4.30 Uhr klingelte ein 27-Jähriger an der Wohnungstür seines gleichaltrigen Nachbarn. Als dieser die Tür öffnete, feuerte der Mann mit seinem Luftdruckgewehr mehrere Schüsse ab. Eine Kugel traf den Nachbarn ins Gesäß, weitere Schüsse beschädigten das Türblatt.

Der nur leicht verletzte Nachbar alarmierte die Polizei. Beamte suchten den Schützen auf und beschlagnahmten zwei Waffen sowie Munition. Gegen den Angreifer wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

( BM )