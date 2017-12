Streit in Friseursalon eskaliert: Männer mit Messer verletzt

Ein Unbekannter hat am Freitagabend zwei Männer in Schöneberg mit einem Emsser verletzt (Archiv)

Ein Unbekannter hat bei einem Streit in einem Friseursalon in Schöneberg zwei Männer mit einem Messer teils schwer verletzt.

Berlin. Ein Unbekannter hat in Berlin-Schöneberg zwei Männer mit einem Messer verletzt. Vorausgegangen war am Freitagabend ein Streit in einem Friseursalon. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stritt sich der Täter dort mit einem 38-jährigen Kunden. Anschließend kam es zu einem Handgemenge auf dem Gehweg vor dem Laden in der Hauptstraße. Dort zückte der Unbekannte ein Messer und stach dem 38-Jährigen in den Unterarm.

Ein 53-jähriger Passant, der nach eigenen Angaben schlichten wollte, wurde ebenfalls mit dem Messer angegriffen. Anschließend floh der Angreifer. Der 53-Jährige kam mit Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus. Dort wurde er operiert. Der 38-Jährige wurde ambulant versorgt.

( dpa )