Polizeiwagen kollidiert mit Auto - fünf Verletzte

Berlin. Ein Einsatzwagen der Polizei ist am Freitagabend in Neukölln mit einem Auto kollidiert. Laut Polizei war ein Polizeiwagen gegen 22 Uhr auf der Wildenbruchstraße in Richtung Erkstraße vermutlich mit Blaulicht unterwegs war. An der Kreuzung zur Sonnenallee fuhr der Wagen bei Rot über die Kreuzung und stieß dabei mit einem von rechts kommenden Audi zusammen.

Der Audi krachte daraufhin gegen ein im Gegenverkehr wartendes Carsharing-Auto mit dem eine 29-Jährige unterwegs war. Die Frau blieb unverletzt. Der 28-Jahre alte Audi-Fahrer, seine 57-jährige Beifahrerin und die drei Beamten im Polizeiwagen erlitten leichte Verletzungen und wurden am Ort von Rettungssanitätern behandelt.

