Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Berlin. Polizeiwagen kollidiert mit Auto: Bei einem Unfall in der Freitagnacht sind in Neukölln fünf Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Polizeiwagen, der vermutlich mit Blaulicht unterwegs war, auf der Wildenbruchstraße in Richtung Erkstraße bei Rot über die Kreuzung an der Sonnenallee und stieß dabei mit einem von rechts kommenden Audi zusammen. Der Audi stieß daraufhin gegen ein im Gegenverkehr wartendes Carsharing-Auto mit dem eine 29-Jährige unterwegs war. Die Frau blieb unverletzt. Der 28-Jahre alte Audi-Fahrer, seine 57-jährige Beifahrerin und die drei Beamten im Polizeiwagen erlitten leichte Verletzungen und wurden am Ort von Rettungssanitätern behandelt.

Tankstellen überfallen: Unbekannte haben am Freitagabend in Westend und Lichterfelde die Mitarbeiter von Tankstellen überfallen. Laut Polizei betrat ein unbekannter Mann gegen 21:50 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Heerstraße in Westend und forderte unter Vorhalten einer Schusswaffe von dem 29-jährigen Angestellten Geld. Ein mutmaßlicher Komplize des Räubers soll währenddessen im Eingangsbereich Schmiere gestanden haben. Mit der Beute sei das Duo dann in Richtung Angerburger Allee/Schirwindter Allee geflüchtet. Der Mitarbeiter wurde nicht verletzt.

In Lichterfelde wollte der 54-jährigen Mitarbeiter einer Tankstelle in der Finckensteinallee gegen 22:10 Uhr gerade Feierabend machen und die Tür der Tankstelle abschließen, als plötzlich zwei maskierte Männer hinter im auftauchten und ihn unter Vorhalten einer Schusswaffe in den Verkaufsraum zurück drängten. Während ein Angreifer ihn in Schach hielt, soll der andere Geld aus der Kasse sowie Zigaretten und Flaschen mit alkoholischen Getränken aus den Auslagen entwendet haben. Mit der Beute sollen die Maskierten dann zunächst zu Fuß in Richtung Carstenstraße geflüchtet sein. Der 54-Jährige erlitt einen Schock, blieb körperlich jedoch unverletzt.

Verkehr

Bus und Bahn

Die S-Bahn-Züge sind bis Dienstag, 01:30 Uhr auf den meisten Linien Tag und Nacht im Einsatz.

Staustellen

Mitte: Für die Silvesterparty werden ab ca. 07:00 Uhr zusätzlich zu den derzeitigen Straßensperrungen (Straße des 17. Juni, Ebertstraße und Yitzhak-Rabin-Straße) noch folgende Sperrungen eingerichtet:

Verlauf der John-Foster-Dulles-Allee, Scheidemannstraße und Dorotheenstraße (zwischen Spreeweg/Paulstraße und Wilhelmstraße)

Heinrich-von-Gagern-Straße

Paul-Löbe-Allee

Ebertstraße ab Hannah-Arendt-Straße

Behrenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße

Die Sperrungen werden am 02.01.18 bis ca. 18:00 Uhr wieder zurückgenommen. Die Straße des 17. Juni bleibt allerdings bis etwa 24:00 Uhr voll gesperrt.

Neukölln und Kreuzberg: Um 16:00 Uhr startet eine Demonstration am Rathaus Neukölln und zieht über Karl-Marx-Straße, Fuldastraße, Sonnenallee, Hermannplatz, Kottbusser Damm und Kottbusser Straße zum Kottbusser Tor. Bis ca. 20:00 Uhr kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Friedrichshain: Ab ca. 15:00 Uhr wird aufgrund eines Eishockeyspiels der Eisbären Berlin in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 16:30 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Wetter

Anfangs ziehen viele Wolken vorüber, und es regnet oder schneit örtlich. Im Tagesverlauf wird es vorübergehend etwas freundlicher. Am Nachmittag und Abend ziehen dann aber schon neue Regen- und Schneewolken heran. Der Wind frischt tagsüber allmählich auf und kommt aus Süd. Morgen ist der Himmel überwiegend stark bewölkt. Ab und zu fällt auch etwas Regen oder Sprühregen.

( BM )