Die Berliner Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand in Lichterfelde ausgerückt. Vier Staffeln mit 44 Feuerwehrleuten waren im Einsatz. Es brannte in einer Wohnung im dritten Stock eines achtgeschossigen Wohnhauses. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Fünf Katzen wurden von der Feuerwehr aus dem Gebäude gebracht.

