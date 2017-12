Kind in Wedding verliert Auge durch Böller

Zwei Kinder verletzten sich am Freitagmittag mit Böllern auf dem Spielplatz am Sparrplatz in Wedding

Bei einem Unfall auf dem Spielplatz am Sparrplatz in Wedding haben sich zwei Kinder am Freitagmittag mit Böllern schwer verletzt.

Berlin. Erst am Donnerstag startete der Verkauf von Feuerwerkskörpern und Böller in diesem Jahr, schon hat es in Berlin die ersten Verletzten gegeben. Zwei Kinder haben sich am Freitagmittag durch explodierende Böller auf dem Spielplatz am Sparrplatz in Wedding verletzt, teilte die Feuerwehr mit.

Dabei hat ein 10-Jähriger laut Feuerwehr eine Platzwunde am Kopf erlitten. Ein 13-Jähriger verlor gar ein Auge durch den Knallkörper. Die beiden Kinder wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.

Mehr zum Thema:

Feinstaub und Müll – Die schmutzigen Seiten des Feuerwerks

Verkauf von Silvesterfeuerwerk beginnt – strenge Regeln

Böller auf Kinderwagen geworfen – Baby muss ins Krankenhaus

( cla )