Rauch in U-Bahnhof - Feuerwehr im Großeinsatz

Auf dem U-Bahnhof Westhafen in Berlin-Moabit kam es zu einer Rauchentwicklung. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Der Bahnhof wurde evakuiert und der Zugverkehr eingestellt

Die Berliner Feuerwehr ist am Freitagmittag mit einem Großaufgebot zum U-Bahnhof Westhafen ausgerückt. Einem Sprecher der Feuerwehr zufolge brannte es gegen 12 Uhr in einem Technikraum im U-Bahnhof, der Brand sei jedoch schnell gelöscht worden. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, habe eine größere Menge Papier in dem Technikraum am Bahnsteig gebrannt, wodurch es zur "Verrauchung der unterirdischen Verkehrsanlage" gekommen sei.

#Rauchentwicklung in einem #U-Bahntunnel am #Westhafen

Wir sind mit 164 Kräften auf dem Weg zur Einsatzstelle. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 29, 2017

Die U-Bahnhöfe Westhafen sowie Amrumer Straße wurden von der BVG evakuiert. Menschen seien allerdings nicht in Gefahr gewesen, hieß es seitens der Feuerwehr, die zunächst mit mehr als 160 Kräften zum Einsatzort fuhr. Es reichten aber zwei Trupps mit Atemschutz aus, die den Brand löschten und hinterher den U-Bahnhof belüfteten.

#Rauchentwicklung in einem #U_Bahntunnel am #Westhafen bestätigt. Es brannte eine größere Menge Papier in einem Technikraum am Bahnsteig. Es kam zur Verrauchung der unterirdischen Verkehrsanlage. 2 Trupps mit Atemschutz löschten. Keine Personen verletzt. Einsatz beendet. pic.twitter.com/vRBAuoCGCp — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 29, 2017

Laut Tweets der BVG war die U9 zwischen den Bahnhöfen Birkenstraße und Leopoldplatz unterbrochen.

U9: Update. Umfahrungsmöglichkeit mit den @SBahnBerlinlinien über S+U Wedding mit der U6. #BVG pic.twitter.com/31EraNnL9H — BVG U-Bahn (@BVG_Ubahn) December 29, 2017