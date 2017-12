18-Jähriger verursacht Unfall in Steglitz - Drei Verletzte

Bei einem Autounfall in Steglitz wurden drei Menschen verletzt (Archiv)

Beim Abfahren von der Autobahn hat ein 18-Jähriger in Steglitz einen Auffahrunfall verschuldet. Drei Personen wurden verletzt.

Berlin. Bei einem Auffahrunfall in Berlin-Steglitz sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der Abfahrt Wolfensteindamm von der Autobahn 103 ab. Dort fuhr er auf einen anderen Wagen auf, der an einer roten Ampel wartete.

Der 51 Jahre alte Fahrer des stehenden Wagens wurde dabei schwer verletzt. Der 18-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Unfallfahrer sagte aus, dass die Bremsen seines Autos nicht mehr funktioniert hätten. Das Auto wurde sichergestellt und wird nun untersucht.

