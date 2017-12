Mann rast mit Tempo 140 statt 80 über die Stadtautobahn

Berlin. Die Polizei hat am Donnerstagabend einen Mann mit 140 Kilometern pro Stunde auf der Stadtautobahn erwischt - statt der erlaubten 80 km/h, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Demnach konnten die Beamten den Mann am Innsbrucker Platz in Schöneberg stoppen.

Doch statt sich reumütig zu geben, blieb der 45-Jährige uneinsichtig. Er sei lediglich dem Verkehrsfluss gefolgt, sagte er den Polizisten. Helfen wird ihm dies nicht. Laut Polizei erwarten ihn zwei Monate Fahrverbot, mindestens 560 Euro Bußgeld sowie zwei Punkte in Flensburg.

