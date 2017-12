Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Drei Verletzte bei Auffahrunfall: Bei einem Auffahrunfall in Steglitz sind drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 18-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der Abfahrt Wolfensteindamm von der Autobahn 103 ab. Dort fuhr er auf einen anderen Wagen auf, der an einer roten Ampel wartete. Der 51 Jahre alte Fahrer des stehenden Wagens wurde dabei schwer verletzt. Der 18-Jährige und seine 15-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Der Unfallfahrer sagte aus, dass die Bremsen seines Autos nicht mehr funktioniert hätten. Das Auto wurde sichergestellt und wird nun untersucht.

Cannabisplantage entdeckt: Die Polizei hat am Donnerstagabend eine Cannabisplantage Gesundbrunnen entdeckt. Nachbarn hatten zuvor die Beamten in die Soldiner Straße gerufen, weil in der Wohnung zu laut Musik gespielt wurde. Als die Polizisten eintrafen, stand die Wohnungstür offen. Im Wohnzimmer trafen sie auf den 31-jährigen Mieter der Wohnung und einen weiteren 35-jährigen Mann. Beide nahmen verschiedene Drogen. Die Polizisten entdeckten bei ihm 150 Pflanzen, wie am Freitag mitgeteilt wurde.

Gedenkstätte beschmiert: Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag die Gedenkstätte "Neue Wache" Unter den Linden in Mitte mit mehreren metergroßen Schriftzügen beschmiert. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, hätte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die in roter und blauer Farbe angebrachten Schmierereien gegen 3.15 Uhr bemerkt und daraufhin die Polizei verständigt. Auf den Schriftzügen ist zu lesen "BRD = Kriegstreiber" und "FDJ lebt". FDJ steht für Freie Deutsche Jugend, die Jugendorganisation der DDR. Eine politischer Hintergrund werde nun geprüft, sagte eine Polizeisprecherin der Berliner Morgenpost.

Polizei stößt zufällig auf Drogendealer: Eher zufällig nahmen Polizisten in Prenzlauer Berg am Donnerstagabend einen mutmaßlichen Drogenhändler fest. Die Beamten suchten gegen 22 Uhr die Schliemannstraße nach einem Dieb ab, der ein Handy gestohlen hatte. Aufgrund der Täterbeschreibung fiel ihnen ein 24-Jähriger auf. Als sie ihn ansprachen, ergriff er sofort die Flucht, woraufhin die Polizisten ihn verfolgten und festnahmen. Es stellte sich heraus, dass der junge Mann zwar nichts mit dem Handydiebstahl zu tun hatte, dafür hatte er jedoch diverse Drogen und ein Messer bei sich.

Brand in Keller: In Schöneberg ist im Keller eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache war am frühen Freitagmorgen noch unklar, wie die Feuerwehr mitteilte. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Mehrere Anwohner verließen ihre Wohnungen. Gefährlich sei der Brand und die Rauchentwicklung für die Bewohner nicht, solange sie sich richtig verhalten, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Feuerwehr war mit etwa 40 Einsatzkräften und vier Löschfahrzeugen vor Ort. Wie lange die Löscharbeiten andauern würden, war zunächst unklar. Die Gothaer Straße wurde für die Löscharbeiten gesperrt.

Mit Tempo 140 über die Stadtautobahn: Uneinsichtig zeigte sich gestern Abend ein Mann in Schöneberg, nachdem ihn eine Polizeistreife am Innsbrucker Platz angehalten hatte. Den Polizeibeamten des Verkehrsdienstes war der Mercedes des Mannes kurz zuvor auf der Stadtautobahn aufgefallen, weil er dort mit 140 statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war. Weder der Erklärungsversuch - er sei lediglich dem Verkehrsfluss gefolgt – und schon gar nicht die Uneinsichtigkeit halfen dem 45-Jährigen.

Hausbewohner ertappt Einbrecher: Ein Hausbewohner ertappte am Donnerstag in Köpenick einen Einbrecher auf frischer Tat. Gegen 17.10 Uhr befand sich der 61-Jährige im Wohnzimmer seines Einfamilienhauses in der Bischofstaler Straße, als er plötzlich Geräusche aus der oberen Etage vernahm. Der Mann ging nachsehen und stieß im Treppenhaus plötzlich auf einen Fremden. Er versuchte den Einbrecher festzuhalten und packte ihn am Gürtel. Der Kriminelle riss sich jedoch los und floh durch die Hintertür. Der leicht verletzte 61-Jährige alarmierte sofort die Polizei, die in der Nähe einen 20-jährigen Tatverdächtigen festnahm. Der Festgenommene entsprach der Beschreibung des Zeugen und hatte zudem Einbruchswerkzeug bei sich.

Verkehr

Bus und Bahn

Die S-Bahn-Züge sind ab 04:00 Uhr auf den meisten Linien bis Dienstag, 01:30 Uhr, Tag und Nacht im Einsatz.

Staustellen

Mitte: Für die Silvesterparty werden ab ca. 07:00 Uhr zusätzlich zu den derzeitigen Straßensperrungen (Straße des 17. Juni, Ebertstraße und Yitzhak-Rabin-Straße) noch folgende Sperrungen eingerichtet:

Verlauf der John-Foster-Dulles-Allee, Scheidemannstraße und Dorotheenstraße (zwischen Spreeweg/Paulstraße und Wilhelmstraße)

Heinrich-von-Gagern-Straße

Paul-Löbe-Allee

Ebertstraße ab Hannah-Arendt-Straße

Behrenstraße zwischen Ebertstraße und Wilhelmstraße

Die Sperrungen werden am 02.01.18 bis ca. 18:00 Uhr wieder zurückgenommen. Die Straße des 17. Juni bleibt allerdings bis etwa 24:00 Uhr voll gesperrt.

Friedrichshain: Ab ca. 16:30 Uhr wird aufgrund eines Basketballspiels von Alba Berlin in der Mercedes-Benz-Arena (Beginn 18:00 Uhr) ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich der Mühlenstraße, Warschauer Straße, Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Gesamte Innenstadt: Aufgrund eines Fahrradkorsos der "Critical Mass-Bewegung" mit mehreren hundert Teilnehmern, der am Heinrichplatz in Kreuzberg startet, kann es ab 20:00 Uhr bis Mitternacht in der gesamten Innenstadt zu Verkehrseinschränkungen kommen.

Wetter

Der Tag beginnt mit vielen Wolken, nur vereinzelt kann es noch Schneeschauer geben. Im Laufe des Tages kommt dann häufiger die Sonne zum Vorschein. Der Wind weht mäßig bis frisch, in Böen auch stark aus Südwest. In der zweiten Nachthälfte beginnt es zu schneien. Morgen ist es zunächst stark bewölkt, und zeitweise fällt Regen oder Schnee. Später wird es vorübergehend freundlicher. Zum Abend hin ziehen von Südwesten Regenwolken heran.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )