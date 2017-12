Vier Häftlinge brechen aus JVA Plötzensee aus

Berlin. Aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Plötzensee sind vier Inhaftierte entflohen. Die Männer entkamen nach derzeitigem Kenntnisstand über eine Kfz-Werkstatt, die sich auf dem Gelände der JVA befindet. Die genauen Umstände der Flucht werden gegenwärtig noch ermittelt.

Den Insassen sei es gelungen, gesicherte Schlitze einer Lüftung im Heizungskeller zu öffnen, einen mit Stacheldraht gesicherten Zaun zu überwinden und zu entkommen, berichtet die "B.Z.". Die Polizei hat die Männer zur Fahndung ausgeschrieben und sucht berlinweit mit einem Großaufgebot nach ihnen.

In der Justizvollzugsanstalt Plötzensee sind derzeit 362 Personen inhaftiert. 102 von ihnen verbüßen eine Ersatzfreiheitsstrafe.

40,4 Prozent der Strafgefangenen haben ausländische Staatsbürgerschaft

Knapp 66 Prozent der Straftäter waren laut den Angaben bereits vorbestraft. Knapp 36 Prozent von ihnen hatten schon fünf bis zehn Vorstrafen verbüßt.

Knapp jeder vierte Strafgefangene (24,2 Prozent) war wegen Diebstahls und Unterschlagung verurteilt worden, 14 Prozent wegen Raub und Erpressung. Wegen Taten gegen die körperliche Unversehrtheit wie etwa Körperverletzung saßen 10,3 Prozent der Straftäter ein. 40,4 Prozent aller Strafgefangenen in Berlin besaßen eine ausländische Staatsbürgerschaft, wie das Amt weiter mitteilte.

Laut Justizverwaltung sind derzeit insgesamt knapp 4170 Menschen in Berliner Gefängnissen inhaftiert. Neben den Strafgefangenen sind es auch Untersuchungshäftlinge, die auf ihren Prozess warten oder deren Verhandlung gerade läuft, wo es aber noch kein Urteil gibt. In Berlin gibt es Sechs Justizvollzugsanstalten (JVA), eine Jugendstrafanstalt (JSA), eine Jugendarrestanstalt (JAA) und ein Justizvollzugskrankenhaus (in der JVA Plötzensee).

( ad )