Auto fährt gegen Mauer - Zwei Schwerverletze

Bei einem Unfall in Lankwitz wurden am Donnerstagmorgen drei Menschen verletzt (Archiv)

Ein Auto ist am Donnerstagmorgen in Lankwitz gegen eine Mauer gefahren. Laut Polizei könnte der Fahrer alkoholisiert gewesen sein.

Berlin. Bei einem Unfall an der Calandrellistraße Ecke Beethovenstraße in Lankwitz sind am Donnerstagmorgen zwei Männer und eine Frau verletzt worden, ein Mann und die Frau schwer, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Demnach seien die Personen mit einem Volvo gegen eine Mauer gefahren. Wie eine Polizeisprecherin sagte, könnte bei dem Unfall Alkohol im Spiel gewesen sein.

( cla )