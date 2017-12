Schon wieder wurde bei der Polizei eingebrochen

Wieder sind Unbekannte in ein Sicherstellungsgelände der Berliner Polizei eingestiegen. Am ersten Weihnachtsfeiertag bemerkten Beamte des Abschnitts 62 (Marzahn), dass der Zaun zum Polzeigelände am Blumberger Damm beschädigt war. Entwendet wurde ein hochwertiger Audi Q5. Dieses Fahrzeug hatten Polizeikräfte am 24.12.2017 sichergestellt, nachdem es gegen 12.50 Uhr in der Märkischen Allee in Marzahn unter anderem deswegen aufgefallen war, weil polnische Kennzeichen angebracht, aber keine entsprechende Zulassungsplakette in der Frontscheibe vorhanden war. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass die Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Wegen Diebstahlverdachts wurde das Fahrzeug sichergestellt.

Bei der Polizei wurde in diesem Jahr gleich mehrfach eingebrochen. Besonders brisant war dabei ein Einbruch ins polizeihistorische Museum im Polizeipräsidium am Platz der Luftbrücke. Mehrfach stiegen Einbrecher sogar auf dem Gelände an der Cecilien­straße ein und entwendeten zwei Autos. Im Juli konnten Unbekannte auch in das Gelände an der Belziger Straße einbrechen. Dort wurde versucht, Beweise in einem Fahrzeug zu zerstören, dass im Zusammenhang mit dem Einbruch ins Bode-Museum sichergestellt worden war.