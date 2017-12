Ein 80-Jähriger hat am Mittwochvomittag in Rummelsburg schwere Verletzungen erlitten. Der Radfahrer wollte vom Gehweg aus die Hauptstraße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasst ihn ein 54-Jähriger mit seinem "Mini". Der Senior wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, der Autofahrer blieb unverletzt.

