Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Tote Frau im Wedding - Polizei sucht weiter nach Täter: Nach dem Fund einer Frauenleiche in Wedding ist die Polizei weiter auf der Suche nach dem Täter. "Bisher konnte niemand festgenommen werden", sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen. Bis Dienstag hatte die Behörde zwölf Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. Die in Stoff eingewickelte Leiche war am Sonnabend von einer Passantin auf einer Straße in Wedding entdeckt worden. Das größere Stoffpaket lag auf einem Gehweg neben einem Bauschuttcontainer. Die Getötete 55-Jährige war nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag identifiziert worden. Die Obduktion habe ergeben, dass sie unter massiver Gewalteinwirkung starb. Die zuständige Mordkommission hat ein Foto der Frau veröffentlicht. Zum Zeitpunkt ihres Todes habe sie aber nicht wie auf dem Bild blonde, sondern dunkle Haare gehabt.

Mutmaßlicher Betrüger fährt Beamte an - Polizisten verletzt: Zwei Polizisten sind am Dienstagabend bei einem Einsatz in Kreuzberg verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten das Fahrzeug eines mutmaßlichen Ticketbetrügers stoppen. Der 30 Jahre alte Fahrer gab jedoch Gas. Dabei wurde ein 25 Jahre alter Beamter mitgerissen und auf die Straße geschleudert. Ein 24 Jahre alter Kollege rettete sich mit einem Sprung und verletzte sich dabei ebenfalls. Zuvor hatte eine Zeugin gegen 19.30 Uhr die Polizisten alarmiert, weil ihr an der Lübbener Ecke Görlitzer Straße ein Mann eine gefälschte Monatskarte der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verkauft hatte. Die Zivilbeamten stellten sich dem mutmaßlichen Betrüger, der in einem BMW wartete, mit ihrem Auto in den Weg. Sie näherten sich, gaben sich als Polizisten zu erkennen und forderten den Mann zum Aussteigen auf. Dabei hatte einer der Beamten seine Dienstwaffe in der Hand. Als er die Fahrertür öffnen wollte, fuhr der Mann jedoch los und verletzte dabei die Polizisten. Der mutmaßliche Betrüger raste an dem Polizeiauto vorbei und flüchtete auf der Görlitzer Straße. Anhand des Kennzeichens des Fluchtautos konnten die Polizisten später den Halter als den mutmaßlichen Fahrer namhaft machen. Bei ihm handelt es sich um einen 30-jährigen Mann. Eine 19-jährige Begleiterin, die wegen des möglichen Verkaufs der Monatskarte bereits bei Eintreffen der Polizisten den Wagen verlassen hatte, konnte vorübergehend festgenommen werden. Die Beamten leiteten Verfahren unter anderem wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Betruges ein.

Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt: Ein Fußgänger ist in Charlottenburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 73-Jährige am späten Dienstagnachmittag in einem Baustellenabschnitt der Hardenbergstraße unterwegs gewesen sein, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Dieser sei für Fußgänger gesperrt gewesen. Ein 60 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mann. Der 73-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und blieb bewusstlos auf der Straße liegen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus.

Beifahrerin bei Unfall schwer verletzt: Bei einem Unfall in Steglitz ist am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr eine 21-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 31 Jahre alter Nissan-Fahrer auf dem Steglitzer Damm in Richtung Albrechtstraße und wollte links in die Bismarckstraße abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 28-Jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich die 21 Jahre alte Beifahrerin des Audi schwer und kam mit inneren Verletzungen in eine Klinik.

Männer überwältigen Späti-Räuber: Zwei Männer haben in Schöneberg einen Späti-Räuber überwältigt und ihn der Polizei übergeben. Der 32-Jährige soll in einem Spätkauf in der Kurfürstenstraße eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld von ihr gefordert haben, wie die Polizei mitteilte. Ein 49-Jähriger und ein 36-Jähriger erkannten die Situation am Dienstagnachmittag und verhinderten den Überfall. Gerufene Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest.

80 Verletzte und zwei Tote bei Unfällen über die Feiertage: Bei Unfällen auf Brandenburgs Straßen sind am Wochenende und über die Weihnachtsfeiertage zwei Menschen getötet worden. Ein Fußgänger wurde am Freitag in Ludwigsfelde (Landkreis Teltow-Fläming) von einem Auto erfasst und schwerst verletzt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Am Sonntag ist ein 60 Jahre alter Autofahrer auf dem nördlichen Berliner Ring ums Leben gekommen. Den Angaben zufolge ist der Mann am Vormittag auf der Autobahn 10 mit seinem Wagen vom Standstreifen losgefahren, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei wurde sein Auto von einem Auto erfasst. Der 60-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Der andere Autofahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden von Freitag bis Dienstag 80 Personen verletzt. Die polizeiliche Leitstelle in Potsdam zählte 544 Verkehrsunfälle, davon 59 mit Personenschaden.

Verkehr

Bus und Bahn

U7: Am U-Bahnhof Rudow ist der Aufzug wegen Schachtsanierung gesperrt.

Bus M27: Die Haltestelle Stromstraße wurde um 80 Meter hinter den gewöhnlichen Standort verlegt. M45: Die Haltestelle Jebensstraße wurde in Richtung S+U Zoologischer Garten in die Hardenbergstr. vor Fasanenstraße verlegt.

Staustellen

Tiergarten: Für die Silvesterfeier "Berlin Welcome 2018" am Brandenburger Tor wird die Straße des 17. Juni ab 6 Uhr bis zum 2. Januar, 24 Uhr, in beiden Richtungen zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor gesperrt, die Ebertstraße zwischen Behrenstraße und Scheidemannstraße.

Friedrichshain: Ab ca. 18.30 Uhr wird aufgrund eines Basketballspiels in der Mercedes-Benz Arena ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Bereich Mühlenstr., Warschauer Str., Oberbaumbrücke und Stralauer Allee erwartet.

Charlottenburg (1): Auf der Kantstraße zwischen Weimarer Straße und Krumme Straße Richtung Wilmersdorfer Straße bis 31. August nur eine Spur.

Charlottenburg (2): Auf dem Ernst-Reuter-Platz ist im Kreisverkehr bis 30. Juni die linke Spur gesperrt.

Kreuzberg: Sperrung der Böckhstraße zwischen Kottbusser Damm und Schönleinstraße Richtung Grimmstraße bis zum 8. Januar.

Köpenick: Auf der Mahlsdorfer Straße steht zwischen Gehsener Straße und Hoernlestraße Richtung Bahnhofstraße nur eine Spur zur Verfügung.

Wetter

Ein kräftiges Tief über der Nordsee bestimmt das Wetter in Mitteleuropa. Am Himmel über Berlin halten sich viele Wolken, nur hier und da schaut die Sonne mal durch kleine Wolkenlücken. Örtlich kann auch Regen fallen. Die Höchsttemperaturen erreichen Werte um 6 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig in Böen frisch aus Südwest.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

