Corsa gerammt Auto überschlägt sich nach Auffahrunfall in Neukölln

In der Nacht zu Dienstag prallte der Fahrer eines VW Golf Variant auf der Treptower Straße in Neukölln gegen einen Opel Corsa, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen.

Der Fahrer des VW Golf soll nach ersten Angaben nach dem Unfall geflüchtet sein.

( BM )