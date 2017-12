Das geschah in der Nacht zu Heiligabend in Berlin

Mann umgestoßen – Beinbruch: Mit einem Beinbruch musste ein Mann am Samstagmittag in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ersten Ermittlungen zufolge bestieg der 72-Jährige gegen 13.40 Uhr in Mitte am U-Bahnhof Friedrichstraße auf dem Bahnsteig der Linie U6 einen Aufzug. Dabei äußerte ein Unbekannter seinen Unmut über die Schrittgeschwindigkeit des Seniors. Der Aufzug fuhr dann hoch zum S-Bahnhof. Als der 72-Jährige dort den Lift verließ, versetzte der unbekannte Mann ihm einen Stoß, woraufhin er zu Boden stürzte. Anschließend flüchtete der Angreifer. Der Senior kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 führt die Ermittlungen.

Deutsch-türkische Familie ausländerfeindlich beleidigt: Nachdem er eine deutsch-türkische Familie ausländerfeindlich beschimpft hat, ist ein 62-jähriger Mann in Lichtenberg festgenommen worden. Wie die Berliner Polizei am Sonntag mitteilte, war der 33-jährige Familienvater mit seiner drei Jahre älteren aus der Türkei stammenden Ehefrau und seinen zwei Kindern am Samstagnachmittag in der Deutschmeisterstraße unterwegs. Dabei soll ein Kind den 62-Jährigen versehentlich angerempelt haben. Der Mann war darüber wohl so verärgert, dass er die Familie fremdenfeindlich beschimpfte. Der Vater rief daraufhin die Polizei, die den mutmaßlichen und offenbar betrunkenen Pöbler festnahm. Eine Atemkontrolle ergab 1,6 Promille. Danach wurde der Mann entlassen. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.

Kiosk überfallen: Am Samstagabend wurde im Neuköllner Ortsteil Gropiusstadt ein Zeitungsladen überfallen. Gegen 20.20 Uhr betrat ein Unbekannter den Kiosk in dem Einkaufszentrum in der Johannisthaler Chaussee und wirkte für den 22-jährigen Angestellten zunächst wie ein Kunde. Als der Mann dann am Verkaufstresen stand, sprühte er dem Mitarbeiter unvermittelt ein Reizgas ins Gesicht. Anschließend bedrohte der Angreifer den 22-Jährigen mit einer Schusswaffe und forderte Geld und Zigaretten von ihm. Nachdem der Mitarbeiter das Geforderte übergeben hatte, ergriff der Räuber die Flucht. Der 22-Jährige hatte Augenreizungen erlitten, die am Ort von Rettungssanitätern behandelt wurden. Die Ermittlungen übernahm das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5.

Alkoholisiert Unfall gebaut: Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Wittenau, bei dem ein 57-Jähriger schwer verletzt wurde. Zeugenaussagen zufolge befuhr der Mann gegen 19.35 Uhr mit seinem Opel die Hermsdorfer Straße in Fahrtrichtung Alt-Wittenau. Ohne ersichtlichen Grund soll er ungebremst in einen dort abgestellten Sattelauflieger eines Lastwagens gefahren sein. Alarmierte Polizisten führten eine Atemalkoholkontrolle beim Autofahrer durch, die einen Wert von rund 1,2 Promille ergab. Sie beschlagnahmten seinen Führerschein. Rettungskräfte brachten den Fahrer mit schweren Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

Fußgängerin übersehen – Jugendliche schwer verletzt: Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Schöneberg wurde eine Fußgängerin schwer verletzt. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit einem Rettungswagen, bei dem Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet gewesen sein sollen, die Martin-Luther-Straße in Richtung Freisinger Straße. Zeugenangaben zufolge soll er eine 17-Jährige, die dort die Martin-Luther-Straße in Richtung Berchtesgadener Straße überquerte, übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß. Alarmierte Rettungskräfte brachten die junge Frau mit schweren Verletzungen am Oberkörper und an den Beinen in eine Klinik, wo sie stationär verblieb. Für den Zeitraum der Rettungsmaßnahmen war der Bereich für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernimmt die weitere Unfallbearbeitung.

Immer wieder ziehen dichte Wolkenfelder vorüber. Sie sorgen gebietsweise für Sprühregen. Der Wind weht frisch, in Böen stark bis stürmisch aus West. Nachts gehen die Temperaturen kaum zurück.

