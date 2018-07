Motorradfahrer bremst und prallt in geparktes Auto

In Spandau erlitt ein 29-jähriger Motorradfahrer bei einer Vollbremsung mehrere Verletzungen. Er rutschte in ein geparktes Auto.

Berlin. Den ersten Erkenntnissen zufolge war ein 29-Jähriger gegen 19.35 Uhr mit einem Motorrad in der Frankenwaldstraße, in Richtung Pionierstraße, unterwegs. Einige Meter vor der Darbystraße soll der Zweiradfahrer laut eines Zeugen mit der Kawasaki eine Vollbremsung gemacht haben und dabei die Kontrolle über die Maschine verloren haben.

Er stürzte und rutschte mit dem Motorrad gegen einen Mercedes, mit dem ein 23-Jähriger in der Darbystraße wartete, um nach links in die Frankenwaldstraße in Richtung Falkenseer Chaussee abbiegen zu können. Anschließend prallte der Mann mit der Kawasaki gegen einen geparkten Mercedes und kam zum Liegen. Rettungssanitäter brachten den Motorradfahrer mit Kopf-, Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer wurde nicht verletzt.

