Vorsicht vor dem Berliner Super-Bakterium!

Der Mensch ist ja ganz groß darin, alles Mögliche kontrollieren zu wollen: die Natur zum Beispiel, das Wetter und die Tiere. Den Alterungsprozess. Oder die Finanzmärkte. Und den Heißhunger auf Schokolade. Doch die Realität zeigt immer wieder: Wir haben einfach keine Chance. Die Menschheit muss verstehen, dass sie manchen Gewalten schutzlos ausgeliefert ist. Und etwas Demut an den Tag legen. Also gleich mal zum Kühlschrank rübergehen und die Tafel Edelherb aufessen. Was will man machen. Kannste dich am Ende ja doch nicht gegen wehren.

Trotz dieser Erkenntnis ist es seit einiger Zeit in Berlin merkwürdig angesagt, Bakterien bekämpfen zu wollen. An unzähligen Taschen, Rucksäcken und Kinderwagen baumeln diese kleinen Fläschchen mit Handdesinfektionsgel in Pink oder Blau, und ich frage mich, was die Träger mit dieser Zurschaustellung eigentlich sagen wollen: Hände hoch, ihr Bakterien, ich bin bewaffnet? Im Supermarkt kann man den Griff seines Einkaufswagens desinfizieren, bei der Bank beobachtete ich jetzt eine Frau dabei, wie sie die Tastatur des Geldautomaten mit einem Desinfektionstuch abwischte. Auch im Drogeriemarkt: Gels, Sprays und Tücher als gelte es, die ganze Stadt in einen absolut keimfreien Ort zu verwandeln. Und ja: Die Dinger sind ein absoluter Kassenschlager wie eine Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen schon im vergangenen Jahr ergab. Wenn jetzt jemand auf dem Asphalt des Potsdamer Platzes ein Spiegelei braten oder ein Waggon der U6 in einen OP-Saal verwandeln wollte, wäre das ja okay. Aber davon ist ja selbst in Berlin erst einmal nicht auszugehen.

Woher kommt nur diese plötzliche Angst vor Keimen? Hat es früher nicht auch gereicht, sich einfach schön regelmäßig und gründlich die Hände mit warmem Wasser und Seife zu waschen? Sind wir jetzt alle paranoid geworden? Wenn man darüber nachdenkt, ist es an vielen Stellen der Stadt natürlich schon tendenziell eher eklig. Haltestangen in Bus und Bahn, Türgriffe, öffentliche Toiletten – ich gehe mal davon aus, dass Berlin ein regelrechtes Paradies für Bakterien, Viren und sonstige Organismen ist. Wegen der vielen Touristen und Zugezogenen haben wir hier bestimmt eine ganz besondere Mischung, ich vermute mal, ein Berliner Bakterium ist resistenter, widerstandsfähiger und ganz sicher auch großmäuliger als seine Kollegen aus, sagen wir mal, Bielefeld. Wahrscheinlich beschimpft es Bakterien von anderswo erst mal kräftig und isst sie dann einfach auf. Mit einem Happs. Das Berliner Bakterium kann deshalb auch sicherlich nicht durch diese ganzen Gels eliminiert werden. Auf denen steht ja immer „Tötet 99,9 Prozent der Bakterien“. Das Berliner Super-Bakterium gehört garantiert zu den übrigen 0,1 Prozent.

Ich bin ja davon überzeugt, dass dieses ganze Desinfizieren uns irgendwann total verweichlicht. So ein paar Keime und hier und da mal ein Infekt gehören doch zum Leben dazu und härten vor allem ab. Aber das ist sie eben, die Illusion des Menschen, alles unter Kontrolle zu haben. Vor einem Schnupfen kann man sich doch eh nicht schützen, egal, welche Mittelchen man kauft. Und gegen ein saftiges Noro-Virus richtet so ein kleines rosa Handgel sowieso nichts aus.

Freunde, merkt euch das: Einen Einkaufswagen oder Geldautomaten zu desinfizieren bringt ungefähr so viel, wie in Berlin einen Flughafen zu planen: nichts. Weil Bakterien nämlich überall lauern, zum Beispiel auch auf dem Geld selbst. Oder in der eigenen Handtasche. Angeblich sind da drin sogar noch mehr Bakterien als auf einem öffentlichen Klo, weshalb man am besten gar nicht so sehr über das alles nachdenken sollte. Wahrscheinlich ist es keimtechnisch so ziemlich das Schlimmste, was man tun kann: einen Apfel aus der eigenen Handtasche zu essen. Eine bakterielle Todsünde sozusagen. Dann essen wir lieber ganz schnell die Schokolade aus dem Kühlschrank auf. Oder doch ein Spiegelei vom Potsdamer Platz.

