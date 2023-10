Renntag der Deutschen Einheit zieht viele Prominente an

14.700 Besucher haben am gestrigen Dienstag den Renntag der Deutschen Einheit an der Galopprennbahn in Hoppegarten bei Dahlewitz besucht und damit für einen Zuschauerrekord in dieser Rennsaison gesorgt. Unter den Besuchern tummelten sich traditionell auch wieder zahlreiche Prominente.

Unternehmerin Julia Stoschek und Tini Gräfin Rothkirch.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Schauspieler Tom Schilling kam mit seiner Ehefrau Annie Mosebach nach Dahlewitz, Entertainerin Dagmar Frederic brachte ihren Ehemann Klaus Lenk mit. Gesichtet wurde auch Unternehmerin Julia Stoschek und die beiden Berliner Stil-Ikonen Günter Krabbenhöft und Britt Kanja.

Die Stil-Ikonen Günther Anton Krabbenhöft und Britt Kanja.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Für den sportlichen Höhepunkt sorgte Jockey Rene Piechulek, der auf Lord Charming vor seinen Konkurrenten Lillie-Marie Engels auf Atoso und Lukas Delozier mit Mythico den 33. Preis der Deutschen Einheit für sich entschied. Ex-Minister Peter Altmaier (CDU) überreichte persönlich den Siegerpokal. Der letzte Renntag der Hoppegartener Rennsaison findet am 29. Oktober 2023 statt.