Das Handicap ist kein Problem

Inklusionscup am Seddiner See: Handicap ist kein Problem beim ersten Golfturnier des Behinderten-Beauftragen der Bundesregierung.

Rolf Bockstedte (r.), Präsident des Behinderten Golf Clubs locht einen entscheidenden Putt beim Inklusionsturnier am Seddiner See.

Durch das Handicap-System beim Golf, bei dem entsprechend der eigenen Spielstärke „gegen“ den Platz gespielt wird, kann jeder mit jedem gemeinsam auf die Runde gehen. Eindrucksvoll unter Beweis gestellt wurde das beim ersten Inklusionscup im Golfclub Seddiner See, veranstaltet vom Beauftragten der Bundesregierung für Menschen mit Behinderungen, dem Deutschen Golfverband und dem Behinderten Golf Club Deutschland.

Beim Texas-Scramble wurde in Vierer- oder Dreier-Flights auf dem Nordplatz um Pars, Birdies und Bogeys gekämpft. Mit am Start war Christian Nachtwey, Erfinder eines Stehrollstuhls für Golfer. „Nach einem Unfall 1997 war ich querschnittgelähmt, die Ärzte erklärten mir, Golfen könne ich vergessen“. Das wollte er nicht akzeptieren.

Der gelernte Tischler konstruierte einen Spezialrollstuhl, der das Aufstehen ermöglicht. „Das erste Modell war noch aus Holz“. Heute baut er mit seinen Söhnen die ParaMotion Elektro-Rollstühle und verkauft sie weltweit.

Christian Nachtwey beim Abschlag in dem von ihm konstruierten ParaMotion Spezial-Rollstuhl.

Foto: Elke A.Jung-Wolff

Golfen mit Prothese und Spezial-Rollstuhl

Auch Ralf Bockstedte, Präsident des Behinderten Golf Clubs, spielte in einem solchen Spezial-Rollstuhl und lochte in seinem Team sie entscheidenden Putts. „Ich habe eben nicht nur ein Handicap, sondern zwei. Und trotzdem können wir zusammen spielen“, meinte er. In meinem Flight war ich beeindruckt von den langen Schlägen meines Mitspielers Wolfgang zum Berge. Nach einer Krebserkrankung wurde ihm der Unterschenkel amputiert, er trägt eine Prothese. „Ich habe erst Rollstuhl-Handball gespielt, aber Golfen hat mich schon immer fasziniert“. Inzwischen hat er Handicap 14,3.

Während der Runde hörte man immer wieder Jubelschreie nach besonders gelungenen Schlägen. Der Behinderten-Beauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, selbst sehbehindert, war beeindruckt vom Teamgeist unter Teilnehmern. „Wir können alle voneinander lernen. Ich werde auch mit Golfen anfangen“, sagte er bei der Siegerehrung.

Mit dieser Kolumne verabschiede ich mich für diese Golfsaison. Weiterhin schönes Spiel und viel Spaß auf dem Platz!

Golfen macht gute Laune: Wolfgang zum Berge (2.v.l.) mit Frau Kerstin (l.), Kolumnistin Petra Götze und Robert Vossen vom Golfclub Seddiner See .

Foto: Elke A.Jung-Wolff