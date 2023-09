25.000 Euro Spendenerlös beim Lions Charity Turnier

Michendorf. Hochsommerlich warmes Septemberwetter und gut gelaunte Gäste: Zum 13. Mal wurde im Golfclub Seddiner See bei Michendorf das Charity-Turnier des Lions Clubs Berlin-Metropolis ausgetragen. Im Vordergrund stand der Spaß am gemeinsamen Golfspiel und das Ziel, möglichst viele Spenden zu sammeln – in diesem Jahr für den von Schauspielerin Mariella Ahrens gegründeten Verein Lebensherbst.

Der gemeinnützige Verein kümmert sich um einsame und bedürftige alte Menschen und setzt sich in Seniorenheimen für ihr Wohlergehen ein. „Dieses Engagement ist so wichtig, und das unterstützen wir sehr gern“, erklärte Stefan Athmann, Präsident des Lions Clubs.

Tombola mit attraktiven Preisen

Beim Check-in konnten die Teilnehmer „Mulligans“ gegen eine Spende erwerben, also die Möglichkeit, einen misslungenen Schlag zu wiederholen. Während die Golfer auf die Runde gingen, wurde im Clubhaus die Tombola aufgebaut: mehr als 100 hochwertige Preise, gestiftet von großzügigen Sponsoren, darunter das Autohaus BMW Nefzger Berlin.

500 Lose zu 20 Euro das Stück waren schnell verkauft. Die Versteigerung eines Bildes des verstorbenen Lions-Freundes und Künstlers Vladimir Kamendy erzielte 600 Euro.

Nach dem Dinner und der Siegerehrung konnte ein symbolischer Spendenscheck mit dem stolzen Ergebnis von 25.000 Euro an eine dankbare Mariella Ahrens für ihren Verein übergeben werden. „Unser Charity-Turnier wird auch im nächsten Jahr fortgeführt, wenn unser Club 25-jähriges Jubiläum feiert“, versprach Präsident Stefan Athmann.

Mehr zum Verein Lebensherbst unter www.lebensherbst.de.