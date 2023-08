Golfen in herrlicher Natur - der BMW Golf Cup von Riller & Schnauck im Golfpark Schloss Wilkendorf.

Golfgeflüster Fettes Gras in Wilkendorf

Eine Golfrunde mit Ausflug ins romantische Schloss Reichenow konnten die Teilnehmer des BMW Golf Cups am vergangenen Wochenende genießen. Im Golfpark Schloss Wilkendorf bei Altlandsberg veranstaltete das Autohaus Riller & Schnauck sein Turnier zu Qualifikation für das Deutschland-Finale der weltweit gespielten Amateur-Golfserie.

Entspannt auf dem Fairway: Burkhard Recke und Elke Brücken beim BMW Golf Cup

Foto: Petra Götze

Nach einem reichhaltigen Frühstück im Clubhaus ging es zum Einspielen auf die Driving Range. Dort hat der schwere Hagelsturm, der am 24. Juli über Wilkendorf und Umgebung hinweggefegt war die Abschlaghütten zerlegt. Auch am Rand einiger Spielbahnen und entlang der Zufahrt zur Golfanlage hat der Sturm Bäume umgestürzt und entlaubt.

Rasenmäher für das Semi-Rough

Der Sandy Lyle Course stellte die Golfer nicht nur wegen der langen Bahnen, sondern vor allem wegen des Semi-Roughs mit knöchelhohen Gras vor große Herausforderungen. Landeten die Bälle neben dem Fairway im fetten Gras, waren sie nur schwer zu finden und noch schwerer zu spielen. „Hier braucht man ja einen Gärtner mit Rasenmäher“, meinte mein Mitspieler Burkhard Recke, der an der ständigen Suche – seines eigenen Balles und der seiner Flightpartner – fast verzweifelte. Trost bot eine Hinweistafel vor der letzten Bahn: „Gleich kommt das einfachste Loch auf unserem Platz - unser Loch 19 - Prost!“

Abendessen im romantischen Schloss Reichenow

Gastgeberin Theodora Schnauck-Betow, die mit dem Manager der BR Volleys, Kaweh Niroomand und Ex-Vattenfall-Chef Tuomo Hatakka auf die Runde ging, schlug mit beachtlichen 204 Metern den Longest Drive. Sie war begeistert von der landschaftlichen Schönheit des Platzes. „Das ist doch Natur pur!“

Romatisches Schlosshotel Reichenow in Brandenburg.

Foto: Petra Götze

Gefeiert wurde am Abend im idyllisch am Langen See inmitten eines großen Parks gelegenen Schlosshotel Reichenow. Beim Dinner der vom Gault Millau ausgezeichneten Schlossküche wurden die Sieger geehrt. Cornelia Recke, Ursula Krüger, Thomas Hilburger und Paul Cackovich fahren zum Deutschland-Finale nach München.