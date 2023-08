Deutsch-amerikanische Freundschaft auf dem Golfplatz

Traditionen werden in der mehr als hundertjährigen Geschichte des Golfclubs Wannsee gepflegt und lebendig gehalten – mit Golfturnieren. Am vergangenen Wochenende wurde der Deutsch-Amerikanische Freundschaftspokal ausgetragen. In Erinnerung an ein Kapitel der Geschichte Berlins und seines ältesten Golfclubs.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beanspruchte die US Army einen Teil der Golfanlage in Wannsee als Recreation Center und gründete dort den Berlin Golf Club. Mit der Zeit entstanden Freundschaften zwischen deutschen und amerikanischen Golfern.

Als die amerikanischen Alliierten 1994 aus Berlin abzogen, wurde die gesamte Golfanlage an den deutschen Club zurück gegeben. Seitdem wird der Deutsch-Amerikanische Freundschaftspokal gespielt, am vergangenen Sonntag mit 20 Gästen aus der amerikanischen Botschaft.

Sensationelle Runde beim Vierer-Scramble

Gespielt wurde ein entspannter Vierer-Scramble, bei dem der jeweils beste Ball aller vier Spieler ausgewählt und weitergespielt wird. Die deutsch-amerikanischen Teams verstanden sich bestens. Brutto-Sieger des Turniers, das mit einem großen Barbeque auf der Terrasse in Anwesenheit des Gesandten der US-Botschaft, Clark Price endete, wurde allerdings ein Familien-Flight: Der Wannseer Max Fischer (Handicap -4,0) spielte gemeinsam mit Mutter Eva, Bruder Paul und Sabine Weyermann eine unglaubliche 55-er Runde, 17 Schläge unter Par!

Anmelden für die Berliner Golfwoche

Wer seine eigenen golferischen Fähigkeiten bei einem Turnier unter Beweis stellen möchte, sollte sich bis heute für die Berliner Golfwoche vom 14. bis 18. August 2023 anmelden (www.berlin-spielt-golf.de) Gespielt wird an fünf Tagen auf fünf Plätzen, in den Golfclubs Gatow, Bad Saarow, Schloss Wilkendorf, Motzen und Gross Kienitz. Die Meldegebühr beträgt 85 Euro inklusive Greenfee, Tee-off-Geschenk, Rundenverpflegung und Essen nach der Runde. Attraktive Preise gibt es in der Tages- und der Gesamtwertung auch zu gewinnen. Eine gute Gelegenheit, die schönen Plätze der Region kennenzulernen.