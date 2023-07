Regen schreckt Golfer nicht

Beim RoskosMeier Golfcup in Bad Saarow gratulierte Paralympics-Siegerin Elena Semechin den Gewinnern.

Klaus Meier, Elena Semechin, Bernd Hartmann beim RosksoMeier Golfcup in Bad Saarow

Die Wetter-Vorhersage verhieß Regen und Gewitter, doch davon lassen sich begeisterte Golfer nicht abschrecken – schon gar nicht, wenn Klaus Meier und Bernd Hartmann zum RoskosMeier Turnier nach Bad Saarow einladen.

Getreu dem Motto ihrer Versicherungsagentur „Wir nehmen’s persönlich“ wurden die Gäste bestens versorgt: nach reichhaltigem Frühstück auf der Clubhaus-Terrasse und dem Einschlagen auf der Driving Range ging es auf den Arnold Palmer Platz, der landschaftlich schönste von den drei Plätzen des Golfresorts. „Das sieht doch aus wie ein Gemälde von Monet“, schwärmte Ilona Murati-Laebe angesichts der blühenden Seerosen auf dem Teich an Bahn 11.

Rasant unterwegs auf dem Platz: Turnier-Veranstalter Klaus Meier.

Foto: Petra Götze

Mein Mitspieler Philipp Mertens konnte sich nicht ganz so sehr für die Natur begeistern, da seine weiten Schläge ziemlich oft im dichten Unterholz des Waldes landeten. Aus dem spielte er auch tapfer heraus, wenn der Ball denn gefunden wurde. Die Runde wurde begleitet von den angekündigten Regenschauern, allerdings bei so warmen Temperaturen, dass viele die Regenjacke gar nicht anzogen.

Elena Semechin gewann Gold bei den Paralympics

Bei der Siegerehrung am Abend wurden sportliche Höchstleistungen jenseits des Golfplatzes gewürdigt: Elena Semechin gewann unter ihrem Mädchennamen Krawzow 2021 die Goldmedaille über 100 Meter Brustschwimmen bei den Paralympics. Die 29-jährige hat nur noch zwei Prozent Sehkraft, im vergangenen Jahr wurde bei ihr ein Hirntumor diagnostiziert. Noch während der Chemotherapie wurde sie Zweite bei der Weltmeisterschaft in Madeira: „Für mich persönlich mein größter Sieg“. Die blinde Sportlerin ist als Mitarbeiterin bei der Allianz-Versicherungsagentur RoskosMeier angestellt. „Ich bin so dankbar für diese Unterstützung. Dadurch kann ich meine Miete zahlen und bin krankenversichert“, sagt sie.

Angesichts solcher Leistungen wurden die Turnier-Ergebnisse fast zur Nebensache. Die Brutto-Sieger Christine Steinmüller und Patrick Wittke freuten sich über große Champagner-Flaschen. Die wiederbelebte Club-Gastronomie zeigte sich mit Steak und Scampi vom Grill und frischen Salaten von ihrer besten Seite.

Ich verabschiede mich in den Sommerurlaub, die Golfkolumne erscheint wieder am 7. August.