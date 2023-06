Golfgeflüster mit Walter-Scheel-Pokal: Die Liberalen auf dem Grün

Die FDP erinnert mit dem Walter-Scheel-Pokal im Golfclub Berlin-Wannsee an ihren Bundespräsidenten, der von 1974 bis 1979 im Amt war.

Berlin. Seit 1999 veranstaltet die FDP ein Golfturnier zu Ehren ihres Bundespräsidenten Walter Scheel. Dank Sponsor Rainer Jacobus, Vorstand der Ideal Versicherung, findet das Turnier seit fünf Jahren im Golfclub Wannsee statt, dem Heimatclub des 2016 verstorbenen Bundespräsidenten.

Der sorgte „von oben“ für bestes Wetter, Turnierorganisatorin Ute Spangenberg für beste Stimmung. Sie stellte die Flights mit Erfahrung und Menschenkenntnis so zusammen, dass sich wirklich alle Gäste wohlfühlten, auch wenn sie ihr Kreuz nicht bei der FDP machen.

Klaus Wowereit auf dem Übungsgrün in Wannsee.

Foto: Petra Götze

Klaus Wowereit machte als Sozialdemokrat im Poloshirt mit Walter-Scheel-Logo eine gute Figur. „Er trägt das FDP-Hemd mit Grandezza“, stellte der Vizepräsident des Golfclubs Wannsee, Kay Lindemann fest.

Zielwasser für den Sieg

Nachdem am Vorabend beim Empfang auf der Dachterrasse der Ideal Versicherung in Kreuzberg frisch aus Thüringen gelieferte Rostbratwürste auf dem Grill lagen, gab es an der Halfwayhütte das Kon­trastprogramm: frische Salate, Hähnchenspieße und gekühltes Obst. Die Sehnsucht nach einer Wurst war bei manchen aber doch sehr groß ...

Für die Getränkeversorgung wurden die drei auf dem Platz installierten Wasserspender mit bestem Berliner Leitungswasser gern genutzt, Ute Spangenberg verabreichte während der Runde zusätzlich kleine Fläschchen als „Zielwasser“.

Christian Linder übernimmt die Siegerehrung

FDP-Finanzminister Christian Lindner kam erst am Abend zur Siegerehrung auf die Terrasse. „Ich hätte gern mitgespielt, aber es ist für Sie besser, ich verhindere unsinnige grüne Politik, als dass ich beim Golfen dilettiere“, meinte er. Das Verhindern dürfte er nach Meinung vieler Gäste ruhig noch intensiver tun.

Finanzminister Christian Lindner mit Dr. Kay Lindemann, Vizepräsident des Golfclubs Berlin-Wannsee

Foto: Petra Götze

Der Walter-Scheel-Wanderpokal, eine kleine Bronze-Büste mit Marmorsockel, ging an Dr. Matthias Frederichs vom Golfpark Wagenfeld in Niedersachsen. Die beste Runde des Turniers spielte Roland Brenneis (Handicap 3) mit drei Schlägen über Par. „Das Zielwasser hat geholfen“, meinte der Gastronom vom Restaurant „Umami“ in Großbeeren.