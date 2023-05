Golfgeflüster Golf & Genuss Turnier: Kalorienreiche Runde in Stolper Heide

Mit den wärmeren Temperaturen kommt auch die Golfsaison in Berlin und Brandenburg wieder richtig in Schwung. Mercedes-Benz Berlin lud am Freitag zum Golf & Genuss Turnier nach Stolper Heide ein. Das Turnier musste im vergangenen Jahr wegen Gewitters abgebrochen werden.

Stefan Athmann (Vorstandsvorsitzender Visit Berlin Partnerhotels) und Tamara Bingel (Möbel Hübner)

Foto: Petra Götze

Unter den 80 Gästen war auch der Schauspieler Kai Wiesinger. „Ich bin 40 Jahre lang kaum zum Golfen gekommen. Aber jetzt habe ich einige Projekte abgeschlossen und endlich wieder Zeit zum Spielen“, erzählte er. Der 57-jährige hat ein sehr gutes Handicap 9 und ging mit seinem Vater auf die Runde. „Ich spiele immer mit ihm“, meinte der Schauspieler.

Gastgeberin Constance Fath, Verkaufsleiterin für Transporter bei der Berliner Mercedes-Niederlassung ging mit Walter Gröling an den Start, Präsident des Golfclubs Stolper Heide. Auf dem Westplatz kämpften auch die erfahrenen Golfer mit dem starken Wind, der die Bahnen noch länger und den Ballflug kürzer und unberechenbarer machte. Mein Ball landete leider zu oft im Bunker statt auf dem Grün.

Reisen als Preis für die Gewinner

Golf-Infuencerin Fabia Bengs auf der Driving Range in Stolper Heide

Foto: Petra Götze

Wie frau nicht nur richtig gut Golf spielt, sondern dabei auch noch hervorragend aussieht, zeigte die ehemalige Profi-Golferin Fabia Bengs an einem Par 3. Ihrem schönen Schwung und Lifestyle als Gründerin einer Pasta-Firma folgen auf Instagram 400.000 Menschen.

Kulinarische Genüsse boten zahlreiche Imbiss-Stände auf dem Platz mit Sushi von Mr. Hai, Currywurst von Curry 36, Eis von Gimme Gelato, Knalle-Popcorn und Dr. Jaglas Golf-Elixieren mit und ohne Alkohol.

Der Eismann von Gimme Gelato verwöhnte die Teilnehmer vom Golf & Genuss Turnier in Stolper Heide.

Foto: Petra Götze

Auf einer Golfrunde mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als man in sechs Stunden auf 13 Kilometern verbraucht, muss man auch erst einmal schaffen. Für das Barbeque auf der Terrasse mit Brisket vom Rind und gegrilltem Lachs blieb bei erstaunlicherweise immer noch genug Appetit übrig.

Die beiden Netto-Sieger des Turniers Olaf Knebel und Ingo Steinfurth gewannen eine Reise in den Golfpark Strelasund. Brutto-Sieger wurden Robert Görsch und Nalda Kostajnsek.

Brutto-Sieger des Golf & Genuss Turniers: Nalda Kostajnek und Robert Görsch

Foto: Petra Götze