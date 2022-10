Das spanische Königspaar landet am Sonntag im Berlin

Berlin. Am Sonntagnachmittag werden sie in Berlin landen: König Felipe VI., 54, und Königin Letizia, 50, kommen zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Deutschland. In der Hauptstadt erwartet sie ein strammes Programm mit zahlreichen Gelegenheiten für royale Fans, einen Blick auf das Königspaar zu werfen.

Der offizielle Staatsbesuch startet erst am Montagvormittag am Schloss Bellevue, wie und wo das Königspaar den Sonntag verbringen werden, darüber herrschte bis zuletzt Geheimhaltung.

Das Programm

Montag, 17. Oktober:

- 10.30 Uhr: Begrüßung von König Felipe VI. und Königin Letizia von Spanien mit militärischen Ehren durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender am Schloss Bellevue. Die Zeremonie findet im Ehrenhof statt, der vom Spreeweg aus gut einsehbar ist.

- 10:50 Uhr: Gästebucheintrag in der Eingangshalle

- 11:00 Uhr: Gemeinsames Gespräch des Königspaares mit dem Bundespräsidenten und Elke Büdenbender

- 12:30 Uhr: Kranzablage vor der Neue Wache (Unter den Linden 4)

- 14:30 Uhr: König Felipe besucht das Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Zehlendorf (Faradayweg 4-6)

- 16:30 Uhr: Treffen von König Felipe und Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundeskanzleramt

- 19.30 Uhr: Staatsbankett zu Ehren des Königspaares mit dem Bundespräsidenten und Elke Büdenbender im Schloss Bellevue. Auf dem Menü stehen regionale Produkte, es kocht Jan-Göran Barth.

2014 empfing der Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit den spanischen König Königspaar vor dem Roten Rathaus.

Foto: Jörg Carstensen / dpa

Dienstag, 18. Oktober

- 9:15 Uhr: Teilnahme am Deutsch-Spanischen Forum mit Ansprachen des Bundespräsidenten und von König Felipe in der Bertelsmann Stiftung (Unter den Linden 1)

- 10:30 Uhr: Treffen von König Felipe mit Bundestagspräsidentin Bärbel Bas

- 10:30 Uhr: Königin Letizia und Elke Büdenbender besuchen im im Palais Populaire die temporäre Ausstellung „Schreibt all ihre Namen – Spanische Künstlerinnen von 1960 bis heute“. Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit Sammlungen des spanischen Helga de Alvear Museums entstanden (Unter den Linden 5).

- 11.15 Uhr, Begrüßung der Staatsgäste durch die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Hauptportal des Roten Rathauses

- 11.50 Uhr: Gang des Königspaares und der Regierenden Bürgermeisterin durch das Brandenburger Tor

Staatsbesuch mit „enormer Bedeutung“

Danach geht es für Felipe und Letizia weiter nach Frankfurt am Main, wo sie am Dienstagnachmittag die Buchmesse eröffnen. Am Mittwoch endet der Staatsbesuch, der „von enormer Bedeutung“ sei und „die ausgezeichnete Dynamik der bilateralen Beziehung“ unterstreiche, wie die spanische Zeitung „El Mundo“ aus diplomatischen Kreisen in Madrid zitiert.

Gemeinsam war das Königspaar zuletzt 2014 in Deutschland. Seither ist viel passiert: Lange war die Königin und ehemalige Journalistin im eigenen Land bei royalen Anhängern umstritten, mit ihrer bürgernahen Art gilt sie heute als Segen für das Skandal erschütterte spanische Königshaus – und vielen als Stilikone.