Leni Klum präsentiert in Berlin-Kreuzberg neuen Dior-Duft

Dior lud am Dienstagabend zur Parfümparty mit dem 18 Jahre alten Model Leni Klum ins „Prince Charles“ in Berlin-Kreuzberg.

Foto: Sebastian Reuter / Getty Images for ABOUT YOU

Berlin. Irgendwo in der Gemengelage zwischen Mailänder und Pariser Fashion Week bekam Berlin am Dienstagabend auch noch ein Stück vom großen, internationalen Modezirkus ab. Dior hatte eingeladen. Zwar nicht zur Catwalkshow – die fand am Nachmittag in der französischen Hauptstadt statt –, aber ins „Prince Charles“ in Kreuzberg zur Präsentation des neuen Dufts „J’adore Parfum d’eau“.

Eine Neuinterpretation des Klassikers mit Noten von arabischem Jasmin und chinesischer Magnolie, der bereits seit 1999 auf dem Markt ist. Auch der Flakon – ebenfalls ein Designklassiker – hat zu diesem Anlass ein Upgrade bekommen und strahlt nun, laut dem französischen Luxuslabel, in „opaleszentem Weiß, so zart wie Alabaster, das an die samtige Zartheit von Blütenblättern erinnert“.

Leni Klum in Berlin: „Ich war sehr aufgeregt, aber alles lief nach Plan“

Leni Klum am Dienstagabend im „Prince Charles“ in Kreuzberg.

Foto: Sergej Glanze

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Riechproben wurden direkt am Eingang versprüht, den markanten Pool des Clubs hatte Dior dazu in eine weiß-goldene Spielwiese verwandelt, der Champagner war - natürlich - blanc de blanc. Die Gäste waren entsprechend auf der Einladung gebeten worden, dem Dresscode „A hint of White & Gold – ein Hauch von Weiß und Gold“ zu folgen. Dem wurde auch weitestgehend Folge geleistet - Schauspielerin Dennenesch Zoudé allerdings kam rebellisch in Schwarz, Moderatorin Mareile Höppner in Grün.

Stargast des Abends war - neben deutschen Prominenten wie den Schauspielern Daniel Donskoy und Artjom Gilz, Model Tatjana Patitz und den Moderatorinnen Annemarie Carpendale und Annika Lau - Model und Dior-Beauty-Markenbotschafterin Leni Klum. Die 18-Jährige war direkt aus Mailand angereist, wo sie bei der About You Fashion Week eine neue Kollektion ihres eigenen Labels präsentiert hatte. „Ich war sehr aufgeregt, aber alles lief nach Plan“, erzählte sie. Auch Mama Heidi Klum sei stolz gewesen: „Sie unterstützt mich in allem, was ich tue.“