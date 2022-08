Genuss vor dem Regenguss

Die Wettervorhersage war verheerend und traf leider genau ein: Das Golf & Genuss Turnier von Mercedes in Stolper Heide versank am vergangenen Freitag in Regenfluten und wurde abgebrochen. Der Stimmung tat das allerdings keinen Abbruch. „Heute hätten wir bestimmt gewonnen!“, erklärte nicht nur Hotelier Stefan Athmann, der mit dem Präsidenten des Golfclubs Stolper Heide, Walter Gröling, auf die Runde gegangen war. Auch Schauspieler Kostja Ullmann hatte sich viel vorgenommen: „Ich habe vor drei Jahren wieder angefangen zu spielen und will mich endlich verbessern.“

Currywurst und Sushi auf dem Golfplatz

Nachdem alle Teilnehmer ziemlich durchnässt ins Clubhaus zurückgekehrt waren, gab es zum Trost den eigentlich für die Siegerehrung vorgesehen Champagner. Genuss steht bei dem Turnier ohnehin im Vordergrund: Bevor der große Regenguss kam, gab es an Bahn vier ein von Dr. Jaglas kreiertes Golfer-Elixier mit und ohne Alkohol, an Bahn acht lockte der Stand von Curry 36 mit der beliebten Currywurst, an Bahn neun stand ein Holzwagen mit frischem Obst von Dieter Fuhrmann und am Abschlag der Bahn zehn wurde Sushi von Steffen Henssler kredenzt. In Relation zu sechs gespielten Löchern ergab das keine gute Kalorienbilanz.

Richtiges Verhalten bei Gewitter

Zum Glück schlug kein Blitz des heftigen Gewitters ein, obwohl einige Teilnehmer so unvernünftig waren, ihre Trolleys mit in die Schutzhütten zu nehmen. „Die haben wohl noch nie etwas davon gehört, dass Metall Blitze anzieht“, meinte Versicherungsunternehmer Klaus-Jürgen Meier. Auch von dem berühmten Trick, das Eisen 1 hochzuhalten, weil das noch nicht einmal der liebe Gott trifft, ist unbedingt abzuraten. Das Turnier soll nun nachgeholt werden.

Home Office an der Driving Range

Ein Homeoffice direkt an der Driving Range – eine schöne Vorstellung für leidenschaftliche Golfer. Die Gründerin Carolina Hinrichsen will das mit ihrem Start-up Golfblocks möglich machen. Das stellt sie am 31. August beim VBKI vor. Hier kann man sich anmelden.