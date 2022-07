Ryan Gosling bezaubert Berlin auf dem rotem Teppich

Der rote Teppich am Zoo Palast bot wirklich alles: einen echten Hollywood-Star, deutsche Starlets als Beiwerk und kreischende Fans.

Anthony (l.) und Joe Russo, Regisseure von "The Gray Man"

Berlin. Einen Hollywood-Red-Carpet, der seinen Namen wirklich verdient, erlebte am Montagabend der Zoo Palast mit einem Special Screening des Netflix-Films "The Gray Man". Für den Glanz nach einer langen Trockenperiode sorgten nicht nur die eigens angereisten Hauptdarsteller Ryan Gosling, Chris Evans und Ana de Armas, sondern auch das darum drapierte schmückenden Beiwerk in Form einer bunten, deutschen Gästeliste und großem Fan-Andrang mit Kreischkonzert.

Entertainer Riccardo Simonetti schwärmte von Chris Evans -"er hat einen tollen Humor", Hadnet Tesfai von Ana de Armas und Ryan Gosling. "Es ist wirklich ein überdurchschnittlich gut aussehender Cast", so die Moderatorin. "Mit Ryan Gosling als Kirsche oben drauf". Model Barbara Meier - strahlend mit Babybauch und Glitzerheels - wollte sich öffentlich lieber nicht auf einen Favoriten festlegen, vielleicht sehe ja ihr Mann zu. Und wenn Ryan Gosling sie auf eine Kaffee einladen würden? "Dann würde ich aus professionellem Interesse zusagen, um als Schauspielerin von ihm zu lernen.“

Schauspieler Tom Beck und Ehefrau Chryssanthi Kavazi konnten überraschend gar nicht genug von den Fragen der Journalistinnen und Journalisten an der Presselinie bekommen. "Bitte tut so, als wolltet ihr noch etwas wissen", gab er schließlich zu. "Sonst schickt uns die Security rein - und wir wollen doch noch einen Blick auf Ryan Gosling werfen." Sehr zur Freude seiner Fans, die seine verlängerte Anwesenheit mit "Tom, du heißer Typ"-Rufen quittierten.

Als der Hollywood-Star dann endlich auftauchte, dominierten aber doch die "Ryan Gosliiiiiing"-Quietscher. Praktisch für den Zoo Palast: Bereits am Dienstag hat sich Brad Pitt angekündigt. Der rote Teppich darf also ein bisschen länger ausgerollt bleiben.