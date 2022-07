Golfclub Berlin-Wannsee: Junge Champions bei den Berlin Open

Nach zwei Jahren Corona-Pause fand in der vergangenen Woche wieder das Berlin Open Championship im Golfclub Wannsee statt. In dem Turnier über vier Tage und vier Runden spielen die besten Spielerinnen und Spieler aus ganz Deutschland um den Titel der Championesse und des Champions.

Amateur-Turnier unter Profi-Bedingungen

„Es gibt kaum ein Amateurturnier in Europa, das unter solchen Profi-Bedingungen ausgetragen wird. Die Grüns wurden noch einmal extra schnell gemacht“, sagte Wannsee-Proette Miriam Hiller, die das Turnier vor 20 Jahren selbst dreimal hintereinander gewonnen hat.

Teilnehmer haben Handicaps unter Null

Das hohe Niveau der Berlin Open spiegelt sich in den Handicaps der 96 Teilnehmer wieder: fast alle haben ein Handicap unter Null, der Cut lag bei +4. Gewonnen haben in diesem Jahr der 23-jährige Nils Dobrunz aus dem Golfclub Wannsee mit einem Handicap von -4,7 - er spielte alle vier Runden unter Par - und die 19-jährige Isabelle Schlick aus dem Golfclub St. Leon-Rot mit Handicap -3,7. Ein Preisgeld gibt es für die Amateure nicht und die schweren Silberpokale dürfen auch nur für das Foto gehalten werden. Die Namen werden im Sockel eingraviert.

Mercedes Trophy im Regen untergegangen

Die Terrasse vom Golfclub Seddiner See im Regen.

Foto: Petra Götze

Noch keine Sieger gibt es bei der diesjährigen Mercedes Trophy im Golfclub Seddiner See. Trotz abschreckender Wettervorhersagen waren alle Teilnehmer, darunter Zoo-Direktor Andreas Knieriem und die Schauspieler Herbert Knaup und Kai Wiesinger angetreten, um den Nordplatz zu bewältigen. Die meisten Damen und Herren optimistisch in Shorts und kurzen Röcken. Kaum hatten alle zum Frühstück auf der Terrasse Platz genommen, öffnete der Himmel seine Schleusen. Eine Gewitterzelle über dem Seddiner See setzte den ausgetrockneten Brandenburger Boden unter Wasser. Die Golfer hatten inzwischen den Pro-Shop gestürmt, um sich mit Regenkleidung einzudecken. Der Turnierstart wurde erst verschoben, dann abgesagt. „70 Liter pro Quadratmeter, das kann der trockene Platz nicht aufnehmen“, sagte Seddins Club-Präsident Johann Rott. Mercedes-Chef Hans-Bahne Hansen lud alle Teilnehmer zum Imbiss mit Prosecco ein - Après Golf ohne Golf. Die Mercedes Trophy wird nun am 18. Juli nachgeholt.