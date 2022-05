UK-Popstar Dua Lipa: "Total verliebt in Berlin"

Berlin. Der britische Popstar Dua Lipa hat sie nach einem Konzert in Berlin in die deutsche Hauptstadt verliebt und könnte sich sogar vorstellen, nach Berlin zu ziehen. Sie habe in Berlin "ein unglaubliches Angebot an Kulinarik, Kunst und Clubs" in sich aufgesogen, schrieb die 26-Jährige in ihrem Newsletter.

Dua Lipa im pinkfarbenen Overall bei einem Konzert (Archivbild).

Foto: Marcelo Hernandez

Mit Berlin verbinde sie viel, da sie hier einen ihrer ersten großen Auftritte gehabt habe, sagte Dua Lipa bei ihrem Konzert vor wenigen Tagen in Berlin. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, hier irgendwann zu leben. Doch zunächst müssen Urlaub und ein paar freie Tage während der Tour genügen."

Ein Grammy für Dua Lipa: Die Sängerin ist 2021 für das beste Pop-Gesangsalbum ("Future Nostalgia") ausgezeichnet worden.

Foto: dpa

Unter ihren Berlin-Empfehlungen: der Flohmarkt am Mauerpark, die Helmut Newton Foundation, die Boros Foundation und Restauranttipps. "Ich habe mich komplett in diese Stadt verliebt und kann dir daher versichern, dass diese Liste nur ein klitzekleiner Ausschnitt von all den tollen Dingen ist, die es dort zu entdecken gibt."

Dua Lipa gehört zu den erfolgreichsten Popstars überhaupt.

Foto: dpa

Und noch ein Tipp von Dua Lipa: "Leih dir ein Fahrrad, denn Berlin auf dem Rad zu erkunden, macht großen Spaß; aber pack dich an kälteren Tagen auf jeden Fall warm ein." Die Grammy-Gewinnerin ("Levitating") ist aktuell mit ihrem Album "Future Nostalgia" und der Hit-Single "Cold Heart" auf Tour.

Die in London geborene Sängerin mit kosovarischen Wurzeln ist eine Globetrotterin, die es bisher nie richtig lange an einem Ort aushielt. Neben ihrer Geburtssstadt London lebte Dua Lipa auch schon in Los Angeles, New York und Stockholm und ließ sich dort zu Songs inspirieren.

"Die Orte wurden zu Themen für meine Songs. Wenn man eine Zeitlang fünf Tage die Woche geschrieben hat, ist man irgendwann leer und weiß gar nicht, worüber man noch singen oder schreiben soll. Aber nach einem Ortswechsel passieren einem wieder Dinge und man entdeckt seine Stimme neu. Man will etwas ausdrücken", sagte die Sängerin einmal in einem Interview.

( BM mit dpa )