Besuch bei den Goldenen Zwanzigern Unter den Linden

Im Wachsfigurenkabinett „Madame Tussauds“ in Mitte hat eine neue Themenwelt mit vielen prominenten Gästen eröffnet.

Berlin. Das „Madame Tussauds“ Unter den Linden hat seit dieser Woche eine neue Attraktion. Am Donnerstag wurde im berühmten Wachsfigurenkabinett in Mitte der neue Themenbereich „Die Goldenen Zwanziger“ eröffnet. Gefeiert wurde das mit einer Party und prominenten Gästen. Darunter die Schauspielerinnen Andrea Sawatzki und Mariella Ahrens, Designerin Lana Mueller und Moderatorin Mareile Höppner, die sich alle in entsprechende Kostüme geworfen hatten, um mit den Ikonen der 20er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts für Fotos zu posieren.

Schauspielerin Mariella Ahrens trifft sich mit Marlene Dietrich auf einen Drink.

Foto: Gerald Matzka / ZB

Seit Freitag ist die neue Themenwelt auch für alle anderen Besucherinnen und Besucher geöffnet. Um sich ganz in den Geist der Roaring Twenties hineinzuversetzen, können die Gäste mit Josephine Baker den Charleston tanzen, Marlene Dietrich an der Bar einer Flüsterkneipe treffen, Charlie Chaplin beim Dreh einer Filmszene über die Schulter sehen, Liza Minelli in ihrer Rolle als Sally Bowles im legendären Kit Kat Club aus dem Musical „Cabaret“ begegnen oder sich mit Sportlegende Jesse Owens beim 100-Meter-Sprint messen.

Schauspielerin Andrea Sawatzki mit ihrem 1920er-Jahre-Kollegen Charlie Chaplin.

Foto: Gerald Matzka / ZB

„Madame Tussauds“ ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Tickets kosten regulär 24 Euro.