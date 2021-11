Berliner Schauspielerin Katja Riemann posiert im Gemüsekleid

Auf einem Motiv ist die Berliner Schauspielerin Katja Riemann in einem grünen Gemüsekleid zu sehen - das steckt dahinter.

Stuttgart. Nanu, trägt man das jetzt so? Auf einem Motiv ist die Berliner Schauspielerin und Autorin Katja Riemann in einem grünen Gemüsekleid zu sehen. Dazu steht der Slogan „Fleischfrei leben - Klima schützen!“ Doch eine neue Mode präsentiert Riemann nicht. Das Motiv entstand in Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation Peta Deutschland e.V. Zu der Aktion gehört auch ein Radiospot. Das Thema Ernährung und Klimawandel ist für die engagierte Berlinerin wesentlich.

Die Organisation Peta fordert eine tierleidfreie Ernährung

Foto: Nela König für PETA Deutschlan / obs

Peta fordert von den Unternehmen, der Politik und den Verbraucherinnen und Verbrauchern einen Wandel hin zu tierleidfreier Ernährung und die Förderung des veganen Ökolandbaus. Schon vor Jahren besagte ein Bericht der UN-Welternährungsorganisation (FAO), dass die industrielle Tierhaltung Hauptverursacher der verhängnisvollsten Umweltprobleme unserer Zeit ist. So erzeugt die Landwirtschaft mehr Treibhausgasemissionen als der gesamte Verkehr auf der Welt. Laut neueren Studien sind bis zu 20 Prozent der weltweiten Treibhausgase der Tierwirtschaft zuzuschreiben.

Auch die Abholzung des Regenwaldes geschieht im Namen von Fleisch und anderen tierischen Produkten: Rund 83 Prozent der globalen landwirtschaftlichen Flächen werden als Weideland oder zum Anbau von Futtermitteln für die Tierwirtschaft verwendet. Die FAO macht die Umwandlung in Weideland für 80 Prozent der Verluste der Amazonasregion verantwortlich.

Extreme Wetterereignisse durch Erderwärmung

Durch die Erderwärmung kommt es zudem zu extremen Wetterereignissen wie Hitzewellen oder heftigen Regengüssen, die Mensch, Tier und Umwelt gefährden. So wird Wasser durch Überflutungen verunreinigt und durch den Anstieg der Meeresspiegel werden Inselgruppen und Küstenregionen zerstört, während an anderen Stellen auf der Erde Wasserressourcen knapp werden und ganze Wälder abbrennen.

Die Umstellung auf eine vegane Lebensweise ist ein konsequenter Schritt, um das Klima zu schützen, denn pflanzliche Lebensmittel verursachen erheblich weniger klimaschädliche Gase und benötigen weniger Ressourcen als tierische Produkte.

( BM )