Die „GQ Men of the Year“-Awards werden in der „Gendarmerie“ in Mitte vergeben. Bereits zum 23. Mal findet die Preisverleihung statt.

GQ Men of the Year mit neuer Location im kleinen Kreis

Die „GQ Men of the Year“-Awards sind zurück. Am Donnerstagabend sollten die Auszeichnungen in der „Gendarmerie“ in Mitte vergeben werden. Pandemiebedingt im Rahmen eines gesetzten Dinners statt mit einer großen Gala in der Komischen Oper. Im kleinen Kreis von 150 Gästen aus der deutschen Entertainmentlandschaft statt mit internationalen Stargästen. Die wurden zwar auch in diesem Jahr wieder ausgezeichnet, hatten den Weg aber nicht auf den roten Teppich gefunden.

In Abwesenheit sollte beispielsweise „Lupin“-Hauptdarsteller Omar Sy als „Actor International of the Year“ geehrt werden. Angekündigt hatte sich hingegen Felix Lobrecht, der den Award als „Comedian of the Year“ erhalten sollte. „Felix Lobrecht schafft es, die Menschen zum Lachen zu bringen, ohne die gesellschaftliche Relevanz und die großen Themen unserer Zeit aus den Augen zu verlieren“, so die Begründung der Jury. „Er ist lustig, aber nie oberflächlich. Und belebt somit die deutsche Comedy-Szene neu. Wo sonst viele Comedians sich als Figur verkleiden, um Lacher zu kassieren, da inszeniert sich Lobrecht authentisch als: er selbst.“

Die „GQ Men of the Year“-Awards werden in diesem Jahr bereits zum 23. Mal verliehen. Neu waren auch die Moderatorin – Katrin Bauerfeind statt Barbara Schöneberger – und die Kategorie „New Gentleman“. Der Gewinner musste sich im vergangenen Jahr bei verschiedenen Challenges gegen neun Kontrahenten beweisen und wird nun „GQ“-Markenbotschafter.

