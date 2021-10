Geburtstagsfeier für „Jahrhundertkoch“ Eckart Witzigmann

Sterne-Koch Eckart Witzigmann feierte am Sonnabend in Berlin seinen 80. Geburtstag nach.

Berlin. Eine Feier im kleinen Kreis und Gesundheit, das hätte Eckart Witzigmann als Geschenk zu seinem 80. Geburtstag am 4. Juli eigentlich schon gereicht. Dass die Feierlichkeiten nun – drei Monate nach dem runden Jubiläum – doch etwas größer ausfielen, hat der „Jahrhundertkoch“ seinem einstigen Schüler Hans-Peter Wodarz zu verdanken. Der hatte am Sonnabendnachmittag gemeinsam mit Jörg Woltmann, Eigentümer der Königlichen Porzellan-Manufaktur, und Tobias Berghäuser, Geschäftsführender Direktor des „KPM Hotel & Residence“, zu einer Party in den Hof und die Manufaktur der KPM an der Wegelystraße geladen.

Um persönlich Danke zu sagen – Wodarz kochte in den 70er-Jahren bei Witzigmann im legendären „Tantris“ in München –, aber auch, um dessen Beitrag zu Kulinarik und Tischkultur zu würdigen. Witzigmann habe in Deutschland eine kulinarische Transformation in Bewegung gebracht. „Er hat Tischkultur verändert, er hat Weinkultur etabliert und Qualitätsmaßstäbe gesetzt“, so Hans-Peter Wodarz. „Es gibt eine kulturelle kulinarische Zeitrechnung in Deutschland: vor und nach Witzigmann.“

Witzigmann als Erster in Deutschland drei Sterne erkocht

Eckart Witzigmann, aufgewachsen im österreichischen Bad Gastein, kam Anfang der 1970er-Jahre nach München, arbeitet zunächst als Küchenchef im „Tantris“ und eröffnete 1978 sein eigenes Restaurant „Aubergine“ am Maximiliansplatz, wo er – als Erster in Deutschland überhaupt – drei Sterne erkochte. Die Feier fand damals ebenfalls nicht in München statt, sondern in Wiesbaden – in der „Ente vom Lehel“ von Hans-Peter Wodarz. Witzigmann ist Autor zahlreicher Kochbücher und arbeitete ab Mitte der 1990er-Jahre als Berater in der Gastronomie.

Mit Roland Trettl konzipierte er zuletzt das „Ikarus“ im Hangar-7 des Salzburger Flughafens. Vom „Gault&Millau“ wurde er angesichts seiner beeindruckenden Karriere als „Koch des Jahrhunderts“ gekürt und von der „New York Times“ als „Koch der Könige und Götter“ gefeiert. Am Sonnabend kam in Berlin der „Inspiration Chef of the Century“-Award des Magazins „Rolling Pin“ hinzu.

Zahlreiche Prominente feiern mit Witzigmann

Zu Eckart Witzigmanns Gästen gehörten im Laufe der Jahre zahlreiche Prominente. Darunter König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden, Michail Gorbatschow und George Bush, Franz Beckenbauer und Niki Lauda. So überraschte es kaum, dass auch in Berlin viele bekannte Gesichter zum Gratulieren gekommen waren. Unter anderen Berlins ehemaliger Bürgermeister Klaus Wowereit, Bergsteiger Reinhold Messner, der ehemalige Berlinale-Direktor Dieter Kosslick und Dieter Meier, Musiker des Elektro-Pop-Duos Yello.

Auf dem kulinarisch-kulturellen Boulevard im KPM-Quartier versorgten prominente Kollegen wie Arne Anker aus dem „Brikz“, Thomas Kammeier aus dem „The Cord“ und Sonja Frühsammer aus „Frühsammers Restaurant“ die Gäste mit einem Best-of ihrer jeweiligen Restaurants. „Ich bin Gott sei Dank einiger der wenigen, die nie für dich gearbeitet haben“, sagte Tim Mälzer in Richtung des Geburtstagskindes und in Erinnerung an einen live erlebten Wutanfall Witzigmanns auf dem Viktualienmarkt. Er habe dafür das Glück, ihn einen Freund nennen zu dürfen. München habe sich als richtige „Kackstadt“ erwiesen, so Mälzer gewohnt launisch, da sie Witzigmann nicht die entsprechende Party ausgerichtet habe. Die große Feier sei dann vielleicht doch keine so schlechte Idee gewesen, gab der Geehrte zu und fand zum Dank warme Worte für Berlin und seine innovative Gastronomieszene. „Berlin ist nicht nur die politische Hauptstadt, sondern gleichzeitig auf einem guten Weg, auch die Hauptstadt der Spitzenküche zu werden“, so Eckart Witzigmann. „Ich glaube, das hat nicht nur mit der Berliner Luft zu tun, sondern mit Kreativität, Mut und einer Stadt, die nicht mehr so arm ist, wie sie sich manchmal darstellt, aber dafür wirklich sexy.“