Mit einer Spende den Score verbessern

26.000 Euro Spendenerlös beim Charity Golfturnier vom Lions Club Berlin-Metropolis am Seddiner See. Dem Sieger hat das Bier geholfen.

Berlin. Golfen für den guten Zweck hat Tradition bei vielen Lions Clubs, deren Motto lautet „Wir helfen“. Der Lions Club Metropolis lud am Freitag zu seinem 11. Charity Golfturnier an den Seddiner See ein.

Unternehmer wie Thorsten und Timo Benthin, Ernst-Moritz Krossa und Michael Hollmann hatten Flights gesponsort, um mit Freunden und Geschäftspartnern auf die Runde zu gehen.

Frauenhaus Hestia und der Verein Placet als Spendenempfänger ausgewählt

„Mir geht es gut, da kann ich auch andere unterstützen“, meinte Bauunternehmer Thomas Doll, der mit Lions-Mitglied Norbert Bleibtreu-Busquets an Bahn 14 auf dem Südplatz startete. Der tröstete ihn, wenn sein Abschlag im Rough landete: „Alles für den guten Zweck!“ Spendenempfänger waren in diesem Jahr das Hestia Frauenhaus und der Verein Placet, gegründet von dem Arzt Frank Peter, der Opfer von Krieg und Terror operiert.

Mulligans für eine Spende

Für eine Extra-Spende von zehn Euro konnten jeder Golfer einen „Mulligan“ erwerben, also die Möglichkeit, einen schlechten Schlag zu wiederholen. An Bahn 11, einem Par 3, wartete die Seddiner Mannschaftsspielerin Annkathrin Fischer. Ihr Schlag aufs Grün konnte für 20 Euro gekauft werden, um so das Spendenergebnis und das eigene Spielergebnis zu verbessern.

Nach dem langen Golftag bei perfektem Wetter konnten sich die Golferinnen und Golfer in der Babor Beauty Lounge im Clubhaus verwöhnen lassen, bevor es zum Grillbüffet mit norwegischem Lachsfilet und Flank Steak auf die Terrasse ging. Dort waren die 350 Tombola-Lose zum stolzen Preis von 20 Euro schnell ausverkauft. Als Gewinne lockten Entfernungsmesser, Gutscheine für Übernachtungen im Schlosshotel von Turnier-Organisator Stefan Athmann und ein Weber-Gasgrill

Dem Sieger hat das Bier geholfen

Bei der Siegerehrung zeigte sich die anscheinend wirksamste Methode für ein erfolgreiches Spiel: „Das Bier und meine netten Flightpartner haben mir wirklich geholfen“, sagte der Brutto-Sieger Timo Konieczka. Er hatte den Platz zwei Schläge unter Par gespielt. Lions Präsident Jobst Neermann erklärte bei der Siegerehrung alle 80 Teilnehmer zu Gewinnern: „Egal ob gut oder schlecht gespielt, alle haben etwas Gutes getan.“

26.000 Euro Spendenerlös beim Charity Turnier

Dank der Sponsoren, darunter BMW Nefzger und Ohde Marzipan, dem Mulligan-Verkauf und der Tombola konnte er einen Spendenerlös von 26.000 Euro verkünden. „Wir sind sehr dankbar, dass wir mit ausgewählt wurden“, sagte Birgit Huscher vom Hestia Frauenhaus. „Wir werden vom Land Berlin finanziert, aber zum Beispiel Spielsachen für die Kinder bezahlen wir mit Spenden. Die misshandelten Frauen kommen oft ohne alles bei uns an“.