Frank Zander soll nach 54 Jahren raus aus seiner Wohnung

Schlagerstar Frank Zander soll seine Wohnung in Charlottenburg räumen. Doch der akzeptiert das Urteil nicht und will in Berufung gehen

Berlin. Frank Zander soll nach 54 Jahren seine Wohnung in Berlin-Charlottenburg räumen. Sein Vermieter hat dem Schlagersänger ("Hier kommt Kurt", "Ich trink auf Dein Wohl, Marie") die Wohnung an der Witzlebenstraße gekündigt. Das berichtet die BZ.

Demnach muss der 79-Jährige bereits Ende Oktober raus aus seiner Wohnung. Der Hauseigentümer habe eine Räumungsklage in erster Instanz vor dem Amtsgericht Charlottenburg gewonnen, wie die Zeitung berichtet. Das Urteil ist aber noch nicht rechtskräftig.

Zander will gegen das Urteil vorgehen: „Ich wohne hier mit meiner Frau seit 54 Jahren. Ich will mein Zuhause nicht verlieren“, sagte er der BZ. Außerdem fordert der Musiker die Erstattung von zu viel gezahlter Miete.

Decke eingestürzt: Frank Zander mit Vermieter zerstritten

Der Schlager-Star ist laut BZ seit Jahren mit dem Vermieter zerstritten. Der Krach habe sich an einer in der Wohnung teilweise eingestürzten Decke entzündet. Die Auseinandersetzung eskalierte und dem Sänger wurde in der Folge fristlos gekündigt.

Zander blieb in der Wohnung im vierten Obergeschoss des Altbaus und ging gegen die Kündigung vor. Der Vermieter konterte daraufhin mit einer Räumungsklage. Doch auch jetzt will Zander nicht klein beigeben, sondern sich gegen die Räumung zur Wehr setzen. "Ich gehe in Berufung!“, kündigte er an.

