Hoffest mit 1000 Gästen rund ums Rote Rathaus

Berlin. Dieses Jahr ist alles anders. Wo sich vor der Corona-Pandemie mehr als 3000 Gäste rund ums Rathaus und in den Innenhöfen um die Stände der sponsernden Unternehmen drängten und hartgesottene Feierbiester bis in den Morgen im zum Club umgestalteten Ratskeller das Tanzbein schwangen, ging es am Mittwoch alles etwas ruhiger zu. Nur rund 1000 Gäste hatte der nach der Wahl im Herbst aus dem Amt scheidende Regierende Bürgermeister Michael Müller zu seinem letzten Hoffest geladen. Es ging auch nicht bis in die Puppen, sondern um 22 Uhr war diesmal Schluss.

Wobei man in der Senatskanzlei den Begriff Hoffest vermeidet. Eine Dankeseinladung sei es an viele Menschen, die sich gemeinsam erfolgreich gegen die Ausbreitung der Corona-Pandemie gestemmt hätten, hieß es. „Gemeinsam erfolgreich gegen Corona: Danke Berlin, lautete das Motto.“ Innenräume waren diesmal aus Gründen der geforderten Lüftung tabu. Für das Gelände war eine Art Einbahnstraßen-Rundgang ausgewiesen, um an Engstellen Rudelbildung und daraus folgend eine Verletzung der Abstandsregeln zu vermeiden.

Promis und Bürger aus Berlin sind beim Fest

Statt der üblichen Verdächtigen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft waren diesmal neben ein paar Prominenten und Chefs von Institutionen auch viele normale Menschen da. Die überwiegende Mehrheit der Eintrittskarten ging über Stiftungen, Nichtregierungsorganisationen, Hochschulen, Landesbetriebe, Sportvereinen, Kulturprojekten, Krankenhäuser oder andere Institutionen an Personen, deren Leben in den vergangenen Monaten noch mehr als bei den meisten anderen Menschen durch die Pandemie geprägt worden war.

Fatima Gurr war mit ihrer Freundin Constanze Schenk gekommen. Die Pankowerin hatte im Radio von dem Aufruf gehört, sich für eine Rathausführung und die Teilnahme am Fest zu bewerben. Sie schrieb eine E-Mail und durfte unter den 60 Auserwählten dabei sein. Mittags ließ sie sich vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller persönlich durch seinen Amtssitz führen, inklusive Einem gemeinsamen Foto im Amtszimmer. „Ein netter Mensch, sehr bürgernah“, lautete ihr Befund.

Ein paar Tische weiter hatte sich eine Gruppe von Altenpflegerinnen aus dem Paritätischen Altenwohnen der Volkssolidarität aus Buch niedergelassen uns ließ sich den Aperol Sprizz treffen. „Wir hatten eine enorm harte Zeit“, sagte Astrid Lantsch, „da ist toll, dass es jetzt so ein Dankeschön gibt.“ Die Pflegedienstleiterin Sandra Peiker lobte ihre Mitarbeiterinnen. „Ohne deren Einsatz hätten wir das nicht geschafft.“ Die Frauen sind stolz darauf, wie sie die Pandemie gemeistert haben. Jetzt sei die Lage zum Glück wieder ziemlich normal bei ihnen.

Konkurrierende Spitzenkandidaten posieren gemeinsam für ein Foto

Neben den normalen Gästen waren natürlich auch Prominente unter den Gästen. So wie Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Die Flughafengesellschaft hatte einen eigenen Stand im Rathaushof. „Als Flughafen haben wir natürlich ein ganz besonderes Interesse an einem guten Corona-Management. Auch die Polit-Prominenz genoss das Zusammenkommen. „Endlich mal wieder eine Veranstaltung“, sagte Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank. Die Stimmung war so friedlich, dass selbst konkurrierende Spitzenkandidaten wie Franziska Giffey (SPD) und Kai Wegner (CDU) sich bereitwillig für ein Foto zusammen stellten.

Das ganze Event war knapp geplant, weil man lange nicht wusste, was die Infektionslage wohl gestatten würde. Statt aufwändiger Stände waren viele Food-Trucks auf die Rathausstraße gerollt. Neu im Angebot war unter anderem eine norddeutsche Fischbrötchen-Bude. Dort, wo sich bei früheren Anlässen das Festgelände ausdehnte, hinter dem Rathaus bis zur Spandauer Straße, klafft ohnehin die Baustelle für das neue alte Stadtviertel Molkenmarkt.