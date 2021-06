Jannik Schümann: „Ich musste diesen Schritt gehen"

Er habe sich nie versteckt, so Jannik Schümann. Seit seinem öffentlichen Outing will er auch politisch einen Beitrag für LGBT leisten.

Berlin. Wenn Jannik Schümann derzeit in den Spiegel schaut, sieht er den einstigen österreichischen Kaiser Franz Joseph I. Noch bis August steht der Schauspieler in Lettland und Litauen für die TVNow-Serie „Sisi“ vor der Kamera und trägt dafür seit April einen Schnurrbart. Der sei pflegeintensiver als gedacht und komme deshalb nach Ende des Projekts sofort wieder ab, sagt Schümann und lacht. Wildwuchs im Gesicht sei allerdings auch schon die einzige Kleinigkeit, über die er sich gerade beschweren könne. Mit der Serienadaption gehe ein Traum in Erfüllung – nicht etwa, weil er ein glühender Fan der alten Filme sei, sondern, weil er dank opulenter Kostüme und Szenenbild, Reiten, Fechten und groß inszenierter Schlachten ganz in seinem Job aufgehen könne.

Jannik Schümann dreht Sisi-Serie für TVNOW

Einen ersten Zugang zum Stoff fand der 28-Jährige eher über das Musical „Elisabeth“ als über die ikonische Trilogie mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm. Im Alter von neun Jahren stand Schümann als kleiner Amadé für das Stück „Mozart!“ aus der Feder der gleichen Autoren auf der Bühne in der Neuen Flora in Hamburg. „Die alten Sissi-Filme sind vor allem romantisch und kitschig. Franz und Sisi haben sich geliebt bis zum get no. Das erzählen wir anders. Wir wollen eine modernere Frau erzählen“, sagt der Berliner. „Unsere Serie wird sehr viel düsterer als die alten Filme.“ Die Ausstrahlung ist bereits für Ende des Jahres geplant.

Den klassischen Märchenprinzen zu spielen, hätte er nicht spannend gefunden, sagt Jannik Schümann. „Das hätte ich nicht gemacht.“ Stattdessen interessiere ihn die Zerrissenheit des historischen Vorbilds. „Franz Joseph war seit seinem sechsten Lebensjahr im Militär, er wurde Kaiser als er 18 war. Er wurde in diese Rolle geboren und sieht dann in Sisi etwas, das ihn triggert, etwas, das nicht an den Wiener Hof passt“, sagt Schümann. „Er weiß, dass er mit der Heirat dafür verantwortlich sein wird, dass Sisi in dasselbe Korsett gezwängt wird, in dem er steckt. Das ist wahnsinnig vielschichtig und für mich die viel spannendere Geschichte.“

Jannik Schümann als Testimonial der Magnum-Kampagne „Genuss ist vielschichtig“.

Foto: Magnum/Lina Tesch

Den Sommer wird Jannik Schümann also hauptsächlich mit Arbeit verbringen, bevor es im Anschluss mit Freunden zum Urlaub nach Italien geht. Der dichte Drehplan sorgte auch dafür, dass der Schauspieler einen der ersten roten Teppiche verpasste, die in seiner Wahlheimat Berlin nach dem Lockdown wieder ausgerollt wurden – und das, obwohl er selbst einer der Protagonisten war. Im „Waldorf Astoria“ wurde Anfang Juni die neue Kampagne von Magnum mit dem Motto „Genuss ist vielschichtig“ vorgestellt, Jannik Schümann ist neben Riccardo Simonetti und Lili Paul-Roncalli eines der Testimonials, die für die Marke stehen.

Magnum-Kampagne: Jannik Schümann ist Testimonial

Die Botschaft sei der Grund für seine Zusage gewesen, sagt Schümann und meint damit ganz persönlich die Vielschichtigkeit des Lebens im Allgemeinen, nicht nur Diversität in Bezug auf die sexuelle Orientierung. „In jedem von uns stecken so viele Emotionen und Facetten. Jeder ist mal glücklich und traurig, mutig und ängstlich.“ Er selbst sei beispielsweise ein extrovertierter Charakter und zeige Emotionen, wenn sie da sind. Anderen Menschen fehle hingegen der Mut, ihre wahre Persönlichkeit zu zeigen. „Du bist gut, so wie du bist, zeig das nach außen, das ist für mich die Botschaft.“

Jannik Schümann: Agenturen haben Verantwortung

Dass ein Teil des Versteckens für viele Menschen auch die sexuelle Orientierung betrifft und bei Schauspielkollegen von manchem Agenten sogar dazu geraten werde, findet Jannik Schümann dramatisch. Der gebürtige Hamburger selbst war im Februar Teil der Initiative #actout, mit der sich 185 Filmschaffende als lesbisch, schwul und bisexuell, transgender, queer, intergeschlechtlich und nichtbinär outeten und teils von den Bedenken und Diskriminierungen berichteten, die ihnen in der Branche kommuniziert wurden.

„Ich habe es in meiner aktuellen Agentur nicht erlebt, dass mir explizit vor einem öffentlichen Outing abgeraten wurde. Aber ich habe es von vielen Kolleg*innen gehört und das macht mich rasend“, sagt Schümann. „Agent*innen haben eine Verantwortung als Mentor*innen. Dann zu etwas zu raten, was in meinen Augen so falsch ist, finde ich unfassbar.“ Er selbst war den Schritt an die Öffentlichkeit bereits im Dezember des vergangenen Jahres gegangen, als er ein Foto mit seinem Partner bei Instagram geteilt hatte.

Politischer Einsatz für LGBT-Community ist Jannik Schümann wichtig

Es habe ihn vorher nicht gestört, nicht öffentlich über seine Beziehung zu sprechen, da er auch sonst nur ausgewählte Teile seines Privatlebens geteilt habe, sagt Jannik Schümann. „Ich habe mich nie bewusst versteckt.“ Die vergangenen eineinhalb Corona-Jahre habe er jedoch, wie viele andere Menschen, zur Reflektion und Neuausrichtung genutzt, „und dabei habe ich festgestellt, dass es in meiner Generation keinen Schauspieler gibt, der sich zu seiner sexuellen Orientierung bekannt hat. Und das wollte ich ändern. Das war mir sehr wichtig“.

Der Instagram-Account von Jannik Schümann hat sich seitdem sichtbar verändert – hin zu mehr Einsatz für die Sichtbarkeit der LGBT-Community. „Ich habe den CSD auch schon vorher mit meinem Freund in Berlin gefeiert, wir sind auch vorher schon Hand in Hand durch die Straßen gegangen, aber jetzt kann ich auch politisch meinen Beitrag leisten“, sagt er. „Das finde ich sehr schön.“