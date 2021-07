Staatsbesuch heute in Berlin: Bundespräsident begrüßt niederländisches Königspaar

German President Frank-Walter Steinmeier (R) and King Willem-Alexander of the Netherlands inspect a military honour guard during an official welcoming ceremony at the Bellevue presidential palace in Berlin on July 5, 2021. - The Dutch royal couple is on a state visit to Germany until July 7, 2021. (Photo by Tobias SCHWARZ / AFP)

Das niederländische Königspaar Willem-Alexander (54) und Máxima (50) ist seit Montag zu einem Staatsbesuch in Berlin. Das Paar bleibt bis Mittwoch in der Hauptstadt.

Sie wollen diverse Institutionen der Kultur und der Wissenschaft besuchen. Aber auch politische Gespräche auf höchster Ebene stehen auf ihrem Programm, unter anderem mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Für den König Willem-Alexander ist es der erste Staatsbesuch in Deutschland seit seiner Amtsübernahme 2013.

Berlin. Royale Gäste aus dem Nachbarland: Das niederländische Königspaar ist seit Montag zu einem Staatsbesuch in Berlin. Drei Tage bleiben Willem-Alexander und Máxima in der Hauptstadt. Wir berichten im Liveblog.

So geht es für die Royals am Nachmittag weiter

12.55 Uhr: Nach dem Empfang im Schloss Bellevue stehen weitere Termine am Nachmittag auf der königlichen Agenda. In der Botschaft der Niederlande soll gegen 13.45 Uhr ein Memorandum durch das Prinses Maxima Centrum und das Hopp-Kindertumorzentrum unterzeichnet werden. Danach ist ein Besuch im Anne-Frank-Zentrum am Rosenthaler Platz geplant. Das Königspaar fährt außerdem gegen 14.50 Uhr zum Robert Koch-Institut. Dort sollen sie auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) treffen. Um 15.45 Uhr werden die Oranjes mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor dem Brandenburger Tor für ein Foto posieren, bevor sie sich im Roten Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Königspaar zieht sich mit dem Bundespräsidenten zurück

Nach der Begrüßung zog sich das Königspaar mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und seiner Frau Elke Büdenbender zurück. Vorher wurde noch ein offizielles Foto gemacht.

12.06 Uhr: Mittlerweile hat sich das Königspaar mit dem Bundespräsidenten für Gespräche in das Schloss Bellevue zurückgezogen.

Royal-Fans stehen vor dem Schloss Bellevue

Vor dem Schloss Bellevue haben sich Royal-Fans eingefunden.

12.02 Uhr: Der sonst übliche direkte Kontakt zu Fans und Neugierigen mit Händeschütteln und Fotos an den Absperrgittern ist wegen der Corona-Pandemie diesmal nicht vorgesehen. Diese Royal-Fans haben es trotzdem versucht.

Bundespräsident und König schreiten die Ehrenformation ab

Der Bundespräsident und König schreiten die Ehrenformation ab.

11.58 Uhr: Nachdem die Nationalhymnen gespielt wurden, schreiten der König und der Bundespräsident die Ehrenformation ab.

Nationalhymnen werden vor dem Schloss Bellevue gespielt

Willem-Alexander und Frank-Walter Steinmeier hören sich die Nationalhymnen an.

11.54 Uhr: Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender begrüßen das Königspaar im Schloss Bellevue. Im Schlossgarten erklingen am Montagvormittag die beiden Nationalhymnen. Währenddessen stehen König Willem-Alexander und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor der Ehrenformation. Maxima und Elke Büdenbender stehen wegen des Regens unter dem Dach des Schlosses. Büdenbender nimmt wegen einer Verletzung mit Krücken und einem geschienten Fuß an dem Termin teil.

Das militärische Zeremoniells verfolgen Königin Maxima der Niederlande und Elke Büdenbender, Frau den Bundespräsidenten, vor dem Schloss Bellevue unter einem Dach.

Königspaar erreicht das Schloss Bellevue

11.51 Uhr: Willem-Alexander und Máxima haben mit einer Limousine und Polizeieskorte das Schloss Bellevue erreicht.

Royals werden am Mittag von Frank-Walter Steinmeier empfangen

11.22 Uhr: Für die Royals geht es nun zum Schloss Bellevue. Dort wird das Königspaar von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren empfangen.

König soll selbst geflogen sein

11.08 Uhr: Ein Reporter des niederländischen TV-Senders RTL Nieuws berichtet auf Twitter, dass der König das Flugzeug selbst geflogen sein soll.

Bei der Ankunft der Royals regnet es am BER

König Willem-Alexander der Niederlande und Königin Maxima steigen aus dem Flugzeug.

11.03 Uhr: Begrüßt werden Willem-Alexander und Máxima am Flughafen BER im strömenden Regen mit 21 Salutschüssen. Zu einer kleinen Panne kommt es, als König und Königin im strömenden Regen aus dem Jet stiegen. Der Schirm eines bereitstehenden Mitarbeiters klappt im Wind um und muss gebändigt werden.

Willem-Alexander trägt Anzug, Krawatte und Bart. Máxima kommt im hellen Sommerkleid mit Handschuhen, umgehängter Jacke und Hut. Auf dem Rollfeld tragen dann beide wegen der Corona-Pandemie Gesichtsmasken.

Luftwaffe begleitet das Königspaar

10.28 Uhr: Willem-Alexander und Máxima sind am Montagvormittag auf dem militärischen Teil des Flughafens BER gelandet. Ein Twitter-Foto zeigt, dass das Regierungsflugzeug des Königspaar von der Luftwaffe begleitet wurde.

Das ist das Programm der Royals

9.11 Uhr: Am Montagvormittag wird das Königspaar von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor dem Schloss Bellevue mit militärischen Ehren begrüßt. Anschließend wird in der Botschaft der Niederlande gegen 13.45 Uhr ein Memorandum durch das Prinses Maxima Centrum und das Hopp-Kindertumorzentrum unterzeichnet. Danach ist ein Besuch im Anne-Frank-Zentrum am Rosenthaler Platz geplant. Das Königspaar fährt außerdem gegen 14.50 Uhr zum Robert Koch-Institut. Dort sollen sie auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) treffen. Um 15.45 Uhr werden die Oranjes mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) vor dem Brandenburger Tor für ein Foto posieren, bevor sie sich im Roten Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Am Abend steht ein Staatsbankett im Schloss Bellevue auf dem Programm.

Am Dienstag soll es dann ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie den Ministerpräsidenten der Länder bei einem Besuch im Bundesrat geben. Für den Abend ist ein Konzert des niederländischen Concertgebouw-Orchesters geplant.

Am Mittwoch wollen sich Willem-Alexander und Máxima vor ihrer Rückreise die TU Berlin, den Landschaftspark Herzberge sowie das Humboldt Forum ansehen. Im Anschluss werden die Niederländer mit dem Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin Paul Spies ein gemeinsames Foto im Raum 360° Weltdenken der Berlin-Ausstellung machen.

Es bleibt geheim, wo die Royals übernachten

8.17 Uhr: Wo die beiden während ihres Aufenthalts übernachten, unterliegt strengster Geheimhaltung. Er freue sich besonders auf Berlin, diese hippe Stadt im Mittelpunkt Europas, sagte Willem-Alexander vorab.

Staatsbesuch sei Ausdruck der guten Beziehungen zwischen den Ländern

7.32 Uhr: Der Staatsbesuch sei Ausdruck der intensiven und guten Beziehungen zwischen Deutschland und den Niederlanden – sowohl im politischen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Bereich als auch auf kulturellem Gebiet – heißt es auf der Webseite der Niederländischen Botschaft in Berlin. „Deutschland ist als Nachbarland der wichtigste Handelspartner der Niederlande und ein enger Partner in der Europäischen Union, den Vereinten Nationen und der Nato. Der Besuch rückt die Vielfalt der Kooperationsformen ins Blickfeld. Zusätzlich wird dem Land Berlin besondere Aufmerksamkeit gewidmet.“

2019 waren Willem-Alexander und Máxima zuletzt in der Region

6.17 Uhr: Willem-Alexander und Máxima haben auf einer Kennlern-Tour seit 2013 bereits alle Bundesländer besucht. 2019 weilten sie in Brandenburg. Damals besuchten sie unter anderem Schloss Sanssouci in Potsdam. Höhepunkt sollte 2020 der Staatsbesuch in Berlin sein. Doch dann kam Corona - und die Visite wurde verschoben. Die Pandemie ist noch längst nicht vorbei, auch wenn die Infektionszahlen momentan niedrig sind. Deshalb ist für die niederländischen Royals das sonst übliche Bad in der Menge von Tausenden jubelnden Fans nicht vorgesehen.

Willem-Alexander ist eng mit Deutschland verbunden

6.03 Uhr: Sein Deutsch sei etwas eingerostet, witzelte der König kurz vor dem Staatsbesuch. Aber davon ist kaum etwas zu merken. Kein Wunder: Schließlich ist Willem-Alexander über seinen Vater, den deutschen Prinz Claus von Amsberg, und dessen Familie eng mit Deutschland verbunden. Die Deutschen seien beste Freunde, große Handelspartner und gute Nachbarn, sagte der Monarch in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Den Haag.

Das Paar gilt gemeinhin als sympathisch und nahbar. Königliche Charity-Pflichten werden schon mal in Jeans und T-Shirt erledigt, wie der offizielle Instagram-Account @koninklijkhuis zeigt. Dazu gibt es Bilder von Fahrradtouren und Besuche auf der Bowlingbahn und im Fußballstadion. Als die Familie im vergangenen Herbst trotz steigender Corona-Infektionszahlen und eines Teil-Lockdowns in der Heimat in den Griechenland-Urlaub geflogen war, kehrten Willem-Alexander und Máxima nach großer Aufregung einen Tag früher als geplant zurück und entschuldigten sich anschließend reumütig in einer Video-Botschaft.

