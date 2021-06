Niederländisches Königspaar besucht Berlin

Berlin. Endlich wieder royaler Besuch in Berlin. Vom 5. bis zum 7. Juli besucht das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima die deutsche Hauptstadt. Berlins Regierender Bürgermeister empfängt die Staatsoberhäupter des Nachbarlandes in der kommenden Woche gleich bei mehreren offiziellen Terminen.

An fünf Standorten lässt sich in Berlin in der kommenden Woche Königs gucken. Am Montag werden Willem-Alexander und Máxima um 15.45 für ein gemeinsames Foto mit Michael Müller am Brandenburger Tor erwartet. Direkt im Anschluss geht es weiter zum Roten Rathaus, wo sich die niederländischen Royals ab 16.15 Uhr im Wappensaal ins Goldene Buch von Berlin einschreiben. Der erste Tag des Staatsbesuchs steht im Zeichen von Begegnungen mit dem Bundespräsidenten und dem Regierenden Bürgermeister von Berlin sowie zeremoniellen Elementen. Der Tag klingt aus mit einem Staatsbankett auf Einladung von Bundespräsident Steinmeier, bei dem beide Staatsoberhäupter eine Rede halten werden.

Am zweiten Tag werden sich König Willem-Alexander und Königin Máxima bei verschiedenen Besuchen eingehender mit der Vielfalt der deutsch-niederländischen Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur befassen. Auf dem Programm steht unter anderem ein Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel. Außerdem kommt es zu einer Begegnung zwischen dem Königspaar und den Ministerpräsidenten der Länder. Der König hält bei dieser Gelegenheit eine Ansprache. Der Tag wird mit einem Konzert des Königlichen Concertgebouworkest als Gastgeschenk des Königspaares beschlossen.

Diese Orte besuchen König Willem-Alexander und Königin Máxima in Berlin

Am 7. Juli besuchen König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande ab 9.10 Uhr mit dem Regierenden Bürgermeister und Senator für Wissenschaft und Forschung Michael Müller eine Vorstellung von Schlüsseltechnologien aus der Photonik- und Quantenforschung an der Technischen Universität Berlin. Im Lichthof wird anschließend eine Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kompetenznetzwerk Optec-Berlin-Brandenburg und der niederländischen Vereinigung PhotonicsNL unterzeichnet, gefolgt von einem Rundgang an vier Innovationsstationen mit Forschenden, Startups und Unternehmen und der Eintragung in das Goldene Buch der Universität.

Ab 10.55 Uhr sind die königlichen Gäste im Landschaftspark Herzberge zu Gast. König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande sowie dem Senator Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung, Dirk Behrendt, werden von der Repräsentantin der Agrarbörse Deutschland Ost e.V. im Beisein Lichtenberger Kinder auf der Wiese Projekterläuterungen zur Umwelterziehung gegeben.

Michael Müller empfängt König Willem-Alexander und Königin Máxima in Berlin

Um 12.20 wird das Eintreffen des Paares am Humboldt Forum erwartet. Dort ist ein Defilée von König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande in Begleitung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller und des Generalintendanten des Humboldt Forums Helmut Dorgerloh über den Schlüterhof geplant. Im Anschluss stehen die Niederländer mit dem Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin Paul Spies für ein gemeinsames Foto im Raum 360° Weltdenken der Berlin-Ausstellung zur Verfügung, von wo aus die Gruppe der Medienvertretenden umgehend zur Fotoposition vor dem Objekt Stahltür des Clubs Tresor weitergeleitet wird.

Besuch von König Willem-Alexander und Königin Máxima war schon 2002 geplant

Der Besuch des Königspaares war ursprünglich schon für 2020 geplant gewesen, musste aufgrund der Corona-Pandemie jedoch verschoben werden. Er hoffe, dass bald auch die letzten Reisebeschränkungen zwischen Deutschland und den Niederlanden fallen werden, so König Willem-Alexander vorab in einem Video-Gespräch mit deutschen Journalisten in Den Haag. Er wünsche sich, dass alles schnell wieder normal werde und alle in Europa wieder frei reisen könnten. Daher habe der sogenannte Corona-Pass auch eine so große Bedeutung. Da die Niederlande von Deutschland als Risikogebiet eingestuft sind, ist die Einreise von dort nur mit einem negativen Testergebnis erlaubt. Die Reisebeschränkungen hätten dem wirtschaftlichen Kontakt zwischen beiden Ländern nicht geschadet, sagte Willem-Alexander. Die angrenzenden Bundesländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen hätten ihr Bestes getan, um Kontakte zwischen Menschen und wirtschaftlichen Verkehr reibungslos aufrecht zu erhalten.

König Willem-Alexander hofft auf Aufhebung der Corona-Reisebeschränkungen

Der König bedankte sich auch ausdrücklich für die Aufnahme niederländischer Covid-Patienten in deutschen Krankenhäusern. Auf dem Höhepunkt der Krise reichte die Kapazität der niederländischen Kliniken nicht aus, weshalb Patienten auf Intensivstationen nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen verlegt wurden. Der Besuch in Berlin bildet den Abschluss einer Reihe von Besuchen, die das Königspaar seit 2013 in die verschiedenen Bundesländer geführt hat. Das Königspaar wird von Außenministerin Kaag und Verteidigungsministerin Bijleveld begleitet. Gesundheitsminister de Jonge und die Staatssekretärinnen im Wirtschaftsministerium Keijzer und Yeşilgöz-Zegerius nehmen an einzelnen Programmpunkten teil.

König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande gelten als eines der sympathischsten und bodenständigsten royalen Paar. Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Prinz von Oranien-Nassau, Jonkheer van Amsberg und Königin Máxima, Prinzessin der Niederlande, Prinzessin von Oranien-Nassau, mevrouw van Amsberg lernten sich 1999 in Sevilla kennen. Die gebürtige Argentinierin und studierte Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitet damals für die Deutsche Bank. Im März 2001 verlobte sich das Paar, die Hochzeit fand knapp ein Jahr später in der Nieuwe Kerk in Amsterdam statt. Willem-Alexander und Máxima haben drei Töchter: Kronprinzessin Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, geboren 2003, Prinzessin Alexia Juliana Marcela Laurentien, geboren 2005, und Prinzessin Ariane Wilhelmina Máxima Ines, geboren 2007.

( BM )