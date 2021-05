Sängerin Sarah Lombardi zieht nach Berlin

Sarah Lombardi hat eine Hauptrolle in einem Film ergattert. Mit ihrer Familie hat sie eine Wohnung an der Spree bezogen.

Auf Instagram zeigt Sarah Lombardi auf Werbung für ihr neues Album am Ku'damm.

Berlin hat einen neue prominente Bewohnerin: Sängerin Sarah Lombardi. Zusammen mit ihrem Verlobten Julian Büscher (28)und Sohn Alessio (5) ist die 28-Jährige von ihrer Heimat Köln nach Berlin gezogen. Auf Instagram führte sie ihre Fans durch ihre neue Bleibe mit Blick auf die Spree.

Grund für ihren Umzug sind Dreharbeiten. Vor drei Wochen teilte sie über Instagram mit: "Schon in wenigen Wochen werde ich in Berlin einen Film drehen. Es ist irgendwie total verrückt .. so eine richtige Hauptrolle ... aber ich bin auch unfassbar stolz das ich das machen kann und freue mich schon sehr auf diese Herausforderung !"

Der Aufenthalt in Berlin soll aber nur vorübergehend sein - für die Dauer der Dreharbeiten.

( BM )