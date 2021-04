Joko setzt Claas ein Denkmal - mitten vor dem Hauptbahnhof

Berlin. Einfach mal Danke sagen, dass dachte sich TV-Moderator Joko Winterscheidt und hat seinem Kollegen Claas Heufer-Umlauf ein Denkmal gesetzt - zwei Meter groß und direkt vor dem Berliner Hauptbahnhof.

„Ich finde, nach rund 15 gemeinsamen Jahren ist es einfach mal an der Zeit, Danke zu sagen. Danke, Klaas, Danke, dass es Dich gibt“, sagte Winterscheidt am Mittwochabend in der Live-Show auf ProSieben.

Dafür hatte Joko das ganz große Programm aufgefahren: Der 42-Jährige trog Gehrock und Krawatte, ein roter Teppich wurde ausgerollt, sogar ein Orchester spielte auf und Feuerwerk wurde gezündet. Alles, um das überlebensgroße großes Kunstwerk aus Kupfer zu enthüllen – ein Abbild von Claas mitten auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofs in Berlin-Mitte.

Claas Heufer-Umlauf über sein Berliner Denkmal: „Ich habe nichts geleistet für dieses Land"

Claas Heufer-Umlauf saß fast beschämt auf einem goldenen Thron und musste sich die Zeremonie mitansehen. Grinsend sagte der 37-Jährige: „Ich habe nichts geleistet für dieses Land. Und ich bin noch nicht mal tot - das wäre das kleinste Zugeständnis.“

Mehr zum Thema: Pflege-Doku von Joko und Klaas: Respekt, ProSieben!

Das Denkmal von Claas Heufer-Umlauf hat ein rundes Loch in der Brust, in das Fans Geschenke stecken können und einen Flaschenöffner in Hüfthöhe. Laut Joko soll der kupferne Claas nun dauerhaft am Berliner Hauptbahnhof stehen. Aber geht das überhaupt? Offenbar ja, denn die Claas-Figur soll tatsächlich langfristig dort bleiben.

Bereist am Tag zuvor hatte Joko Andeutungen gemacht: „Ich habe mir sehr große Mühe gegeben - für etwas Claas konterte: "Das ist das Dümmste, das du jemals gemacht hast", und fügte hinzu: "Und das sage ich nicht zum ersten Mal."

Die beiden TV-Moderatoren hatten die 15 Minuten Sendezeit zur Primetime am Dienstag in der Spielshow „Joko und Klaas gegen ProSieben“ gewonnen.

Zuletzt hatten Joko und Claas mit ihrer mehr als siebenstündigen Live-Doku über eine Pflegerin in Münster für Aufsehen gesorgt.

mime

